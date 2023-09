Champions League SC Magdeburg erlebt Abend zum Vergessen in Barcelona Stand: 21.09.2023 22:22 Uhr

Heftige Klatsche für den SC Magdeburg beim FC Barcelona: Das Wiegert-Team fand in der spanischen Metropole nie richtig Zugriff zum Spiel und wurde regelrecht deklassiert. Es war die dritte Niederlage für den SCM an einem Donnerstag in Folge.

Der SC Magdeburg hat auch am 2. Spieltag in der Champions League eine Niederlage einstecken müssen. Im Duell des amtierenden Titelträgers mit dem "Königsklassen"-Rekordsieger FC Barcelona unterlag der SCM deutlich mit 20:32 (8:12). In der Vorwoche hieß es zu Hause 28:33 gegen Veszprem.

SCM verzweifelt an den Keepern

Den Sachsen-Anhaltern, die sich im Halbfinale der abgelaufenen Spielzeit noch nach Siebenmeter-Werfen gegen die Katalanen durchsetzen konnten, gelang zwar der erste Treffer der Partie, dann aber übernahmen die Hausherren recht schnell das Heft des Handelns. Zwei Drei-Tore-Läufe des FCB sorgten schon nach acht Minuten für ein 2:6 aus SCM-Sicht.

Nach einer Auszeit konnte sich Magdeburg kurz stabilisieren und kam angeführt von Philipp Weber wieder auf zwei Tore heran (6:8/17.). Doch dieses Aufbäumen hielt nicht lange, auch weil die Torhüter von Barcelona so gut wie nicht zu überwinden waren. Emil Nielsen hielt in den ersten 30 Minuten 56 Prozent der Bälle auf sein Tor. Nur acht Versuche schafften es an ihm vorbei. Auch von der Siebenmeter-Linie zeigte der SCM einmal mehr Schwächen.

Keine Besserung im zweiten Durchgang

Auch in Hälfte zwei wollte es einfach nicht besser laufen. Ein früher Vier-Tore-Lauf von Barcelona zog dem SCM, der nun mit zehn Treffern hinten lag (12:22/38.), endgültig den Zahn. Der Rest war eigentlich nur noch Schaulaufen auf der einen und das Bemühen um Schadensbegrenzung auf der anderen Seite.

Bester Werfer bei Barcelona war Dika Mem, der acht seinen zehn Versuche versenkte. Beim SCM trafen Matthias Musche und Weber mit jeweils drei Toren am häufigsten.

Als nächstes wartet der Ost-Knaller

Für Magdeburg geht es nun darum, diese heftige Abreibung schnell aus den Köpfen zu bekommen, am Sonntag steht in der Liga das Prestige-Duell gegen den SC DHfK Leipzig an (ab 16 Uhr live im MDR FERNSEHEN, im Stream und Ticker).

In der Champions League sind die Grün-Roten, die nach zwei Spieltagen mit null Punkten und einem Torverhältnis von -17 auf dem letzten Platz stehen, dann in der kommenden Woche gegen RK Celje gefragt. Dann aber an einem Mittwoch - vielleicht ist das nach drei Niederlagen an einem Donnerstag in Folge ja ein gutes Omen ...

___

rac