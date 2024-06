Fußball | Regionalliga RWE-Kapitän Andrej Startsev wechselt zum FSV Zwickau Stand: 13.06.2024 14:22 Uhr

Vier Jahre war der Deutsch-Kasache aus der Mannschaft des FC Rot-Weiß Erfurt nicht wegzudenken. Ab Sommer läuft Andrej Startsev erneut im rot-weißen Trikot auf, allerdings dem des FSV Zwickau.

Regionalligist FSV Zwickau kann in den kommenden beiden Jahren auf die Dienste von Andrej Startsev bauen. Wie der Regionalligist am Donnerstag (13. Juni 2024) mitteilte, unterschrieb der defensive Mittelfeldmann einen Vertrag bis 2026. "Andrej soll für uns mit seiner Erfahrung die Rolle des 'Aggressive Leader' vor der Abwehr verkörpern und dem Spiel des FSV Zwickau Struktur und Stabilität verleihen", so FSV-Sportdirektor Robin Lenk.

Vier Jahre Führungsspieler beim FC Rot-Weiß Erfurt

Der 30-Jährige war zuletzt vier Jahre beim FC Rot-Weiß Erfurt unter Vertrag, bestritt 101 Pflichtspiele, war dort Kapitän und absoluter Führungsspieler. Im Sommer läuft das Arbeitspapier des Deutsch-Kasachen bei den Thüringern aus. RWE hätte ihn gern behalten, doch Startsev entschied sich für eine Veränderung. Startsev freut sich auf seine neue Aufgabe in Zwickau und „möchte dem FSV helfen die positive Entwicklung weiter zu stabilisieren und an die an die gute Rückrunde der letzten Saison anzuknüpfen“.

RWE-Trainer Fabian Gerber und Andrej Startsev bejubeln 2022 den Aufstieg in die Regionalliga.

SpiO