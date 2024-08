Fußball | Regionalliga Rot-Weiß Erfurt verlängert mit Talent Adesida – Leihe folgt sofort Stand: 30.08.2024 13:15 Uhr

RWE hat mit dem 20-jährigen Ayoowusa Adesida verlängert und das Talent direkt in die Regionalliga West verliehen. Dort soll der Engländer beim aufstrebenden Türkspor Dortmund Erfahrungen sammeln.

Der FC Rot-Weiß Erfurt ist auf ungewöhnliche Weise seinem Ziel, den Kader zu verkleinern, einen Schritt näher gekommen. Die Thüringer haben mit Innenverteidiger Adesida einen neuen Vertrag ausgehandelt, der bis 2027 läuft. Diesen wird er in der laufenden Saison allerdings nicht im Steigerwaldstadion verbringen, sondern im Ruhrpott.

Leihe zu Türkspor Dortmund, "um sich als junger Spieler weiterzuentwickeln"

Dort soll der Engländer bei Türkspor Dortmund Regionalligaluft schnuppern. Der aufstrebende Verein ist nach dem sechsten Aufstieg in den letzten sieben Jahren neu in der vierthöchsten Spielklasse und wird von Ex-RWE-Spieler Sebastian Tyrala trainiert. Für die Erfurter kam Adeside in der vergangenen Saison auf 13 Pflichtspieleinsätze und ein Tor beim 10:1-Erfolg im Thüringenpokal gegen Geratal. Nach einer Leistenzerrung im Januar spielte der Youngster kaum noch eine Rolle in den Planungen von Trainer Fabian Gerber und wurde auch in der neuen Saison nicht weiter berücksichtigt.

Dennoch soll ihm die Zukunft in Erfurt gehören, sagte Geschäftsführer Franz Gerber: "Uns war es wichtig, dass wir mit 'Ayo' langfristig planen können, er in unseren Reihen bleibt und gleichzeitig die nötige Spielpraxis erhält, um sich als junger Spieler weiterentwickeln zu können."

