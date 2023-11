Fußball | Regionalliga Rot-Weiß Erfurt: Neuzugang Pronichev schon wieder weg Stand: 30.11.2023 13:54 Uhr

Im Sommer erst geholt und nun schon wieder auf dem Abflug. Erfurt hat Offensivmann Pronichev die Freigabe erteilt. In seiner zwölften Karrierestation machte der Ex-Cottbuser 17 Spiele für RWE.

Nach 17 Spielen für Rot-Weiß Erfurt wird Offensivspieler Maximilian Pronichev die Thüringer wieder verlassen. Wie der Verein am Donnerstag (30.11.2023) mitteilte, ist der 26-Jährige "ab sofort nicht mehr Teil des Trainings- und Spielbetriebs". Der Mittelfeldspieler erhalte die Wechselfreigabe, er dürfe sich "noch im Winter nach einem neuen Arbeitgeber umschauen".

Kam aus Österreich

Pronichev kam erst im Sommer und nach einem Jahr beim SV Horn in der zweiten österreichischen Liga zu RWE. Zuvor spielte der einstige russische Nachwuchs-Nationalspieler unter anderem bei Energie Cottbus, den Halleschen FC oder Nachwuchsteams von Hertha BSC oder Schalke 04. Vor Rot-Weiß Erfurt stand der gebürtige Berliner in elf Stationen unter Vertrag.

Beste Saison in Cottbus

In Erfurt war Pronichev Stammspieler in der Offensive, stand in 19 Spielen der bisherigen Saison 17 Mal auf dem Platz und dabei zwölfmal in der Startelf. Dabei traf er in der Liga einmal und bereitete fünf Treffer vor. Seine sportlich erfolgreichste Zeit hatte Pronichev in der Saison 2021/2022 bei Energie Cottbus. In 40 Spielen für die Lausitzer erzielte er 16 Tore und bereite zwölf weitere Tore vor.