Fußball | Regionalliga Rot-Weiß Erfurt entführt einen Punkt aus Cottbus

Mit einem Punkt in der Tasche hat Rot-Weiß Erfurt das Stadion der Freundschaft in Cottbus verlassen. Während der amtierende Meister die Partie in der ersten Halbzeit kontrollierte, überzeugte das Team von Fabian Gerber nach Wiederanpfiff und erkämpfte sich ein verdientes Remis.

Im Vorfeld wurde es bereits vermutet: Maximilian Pronichev gab gegen seinen Ex-Club Energie Cottbus sein Startelf-Debüt für Rot-Weiß Erfurt. Der Einsatz für den angeschlagenen Caniggia Elva war die einzige Änderung in der Anfangsformation von RWE-Trainer Fabian Gerber. Cottbus hingegen begann mit einer Vierer- statt Dreierkette und fünf personellen Veränderungen. Im Angriff starteten Alexander Prokopenko und Tim Heike. Der angeschlagene Timmy Thiele fehlte im Kader. Außerdem rückten Maximilian Oesterhelweg, Dominik Pelivan und Alexander Sebald in die Startelf.

Start nach Maß für Cottbus

Die Gastgeber erwischten den besseren Start in die Partie, attackierten früh und brachten die Erfurter Defensive von Beginn an ins Schwitzen. In der 9. Minute sorgte ein Torwartfehler von Lukas Schellenberg für den frühen Rückstand der Erfurter: Heike vollendete von der rechten Seite aus knapp 13 Metern ins kurze Eck, Schellenberg stand zu mittig. Danach fanden die Gäste nur langsam in die Partie. Gegen Ende kombinierte das Gerber-Team besser und versuchte sich zunehmend über die Außenbahn zu behaupten. Akute Torgefahr konnte in Hälfte eins jedoch nur der amtierende Meister vorweisen.

Tim Heike nutzte den Erfurter Stellungsfehler und erzielt die Führung.

Erfurt belohnt sich in Hälfte zwei

Trotz fehlender Wechsel stand bei Wiederanpfiff eine veränderte Erfurter Elf auf dem Rasen. Neben mehr Torchancen bewiesen die Thüringer auch mehr Zweikampfstärke. Ein Freistoß von Lopes Cabral fiel durch Slamars unglückliches Weiterleiten Til Schwarz vor die Füße. Der netzte aus kurzer Distanz ins rechte Eck, ließ Sebald keine Chance und sorgte für den Ausgleich. Die 7.023 Zuschauenden sahen in der Folge ein ausgeglichenes Spiel. Am Ende enführte Erfurt verdient einen Punkt - auch, weil Cottbus im zweiten Durchgang nachließ.

