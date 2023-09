Fußball | Regionalliga "Richtig Bock" – Carl Zeiss Jena holt erfahrenen Defensivspieler Butzen Stand: 15.09.2023 13:57 Uhr

Nach nur einem Sieg aus den ersten sechs Saisonspielen hat sich der FC Carl Zeiss Jena noch einmal prominent verstärkt. Mit Nils Butzen kommt ein zweit- und drittligaerfahrener Abwehrspieler an die Kernberge.

Exakt 24 Stunden vor der anstehenden Auswärtspartie bei Hertha BSC II hat der FC Carl Zeiss Jena seinen sechsten Neuzugang vorgestellt. Wie die Blaugelbweißen am Freitag (15. September) mitteilten, wurde der zuletzt vertragslose Nils Butzen verpflichtet und mit einem Arbeitspapier bis zum Ende der laufenden Saison ausgestattet.

Butzen zuletzt in Zwickau

Der 30-jährige Defensivspieler war bis zum Ende der letzten Saison in der 3. Liga für den FSV Zwickau aktiv, verließ die Westsachsen aber nach dem Abstieg. Zuvor hatte Butzen bereits in Rostock und knapp zehn Jahre bei seinem Jugend- und Ausbildungsverein 1. FC Magdeburg gespielt. Mit dem FCM hatte er 2018 den Aufstieg in die 2. Bundesliga gefeiert. Das gleiche Kunststück gelang ihm drei Jahre später mit Rostock.

Klingbeil: "Seine Erfahrung wird uns guttun"

Der 1,79 Meter große Rechtsfuß bringt es auf über 200 Drittliga- und 18 Zweitligaeinsätze – sehr zur Freude von FCC-Trainer René Klingbeil. "Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, einen solch erfahrenen Spieler nach Jena zu holen. Er wird uns und vor allen Dingen auch den jungen Spielern in unserem Team mit seiner Erfahrung guttun und ist zudem defensiv flexibel einsetzbar", wird Klingbeil in der offiziellen Pressemitteilung zitiert.

Das ist schon was Besonderes für mich als Thüringer. Nils Butzen | FC Carl Zeiss Jena

Butzen, der im thüringischen Mühlhausen geboren wurde, ist in der Defensive flexibel einsetzbar, fühlt sich aber auf der Position des Rechtsverteidigers am wohlsten: "Ich habe richtig Bock auf die neue Aufgabe in Jena, bei einem weiteren Traditionsverein spielen zu dürfen. Das ist schon was Besonderes für mich als Thüringer, jetzt nochmals in meiner alten Heimat Fußball spielen zu dürfen."

Legt Jena gegen Hertha II nach?

Jena kann seine Erfahrung gut gebrauchen. Der mit Aufstiegsambitionen in die Saison gestartete Traditionsverein erlebte einen Auftakt zum Vergessen. Erst am vergangenen Spieltag wurde beim klaren 3:0-Erfolg gegen Luckenwalde der erste Saisonsieg eingefahren. Am Samstag steht nun das schwere Auswärtsspiel beim Tabellendritten Hertha II an (13 Uhr im Liveticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de).

red/pm