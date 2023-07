Fußball | Bundesliga RBL-Trainer Rose: "Wir wollen Spiele gewinnen, und davon eine ganze Menge" Stand: 21.07.2023 09:50 Uhr

Angekommen im Trainingslager in Österreich, hat die Mannschaft von RB Leipzig bereits eine schweißtreibende Einheit hinter sich gebracht. Etliche neue Spieler müssen integriert werden. Trainer Marco Rose stand am Spielfeldrand Rede und Antwort.

Bundesligist RB Leipzig ist im Trainingslager im österreichischen Bruneck angekommen und hat bereits die erste Trainingseinheit absolviert. Neben den alten Haudegen sind auch acht Neuzugänge dabei, die so schnell wie möglich ins Mannschaftsgefüge integriert werden sollen. Wie das geschehen soll und welche Ziele gesteckt sind, darüber gab RBL-Trainer Marco Rose in einer Interview-Runde am Spielfeldrand Auskunft.

Anweisungen auf "Deutsch, Englisch und manchmal auch auf Denglish"

Für ein gutes Trainingslager spricht einiges. "Der Platz ist gut, das Wetter ist sehr angenehm, das Hotel ist prima, das Essen top", steigt Marco Rose in die Fragerunde ein. Nun gilt es für den 46-Jährigen, dem Team den ersten Schliff zu verpassen.

Auf dem Platz herrscht ein rechtes Sprachengewirr. Rose gibt seine Anweisungen auf "Deutsch, Englisch und manchmal auch auf Denglish", wie der Coach schmunzelnd bemerkte. "Es ist wichtig, dass sich die Jungs daran gewöhnen, dass sie in der Bundeliga spielen. Trotzdem sind wir international. Wir haben Übersetzer dabei. Einzelgespräche mache ich dann auf Englisch."

Die Leipziger wollen "eine ganze Menge" Spiele gewinnen

Rose ist ein alter Hase und hat in der Vergangenheit schon etliche Trainingslager erlebt. Für dieses gilt, dass sich das Team findet, zudem werden "in den unterschiedlichen Trainingseinheiten die Offensive und die Defensive" vervollkommnet. Der Ausblick: "Wir schreiben uns auf die Fahnen, dass wir Fußballspiele gewinnen wollen, und davon eine ganze Menge."

Rose ist (offenbar) kein Gvardiol-Wechsel bekannt

Einige Personalien standen auf der Agenda. Es wird gemunkelt, dass Josko Gvardiol unmittelbar vor einem Wechsel zum Champions League-Sieger Manchester City steht. Bei dieser Frage gab es bei Rose Stirnrunzeln. Kurz gesagt, sie kam bei ihm nicht gut an: "Wenn es so wäre, dann wüsste ich es als Cheftrainer."

Gulacsi braucht noch etwas Zeit

Der Leidensweg von Peter Gulacsi ist nach seiner schweren Verletzung lang. Dennoch ist der Stammkeeper mit im Trainingscamp. "Er fühlt sich gut, war fleißig, weil er unbedingt im Trainingslager dabei sein wollte", sagte Rose und ergänzte: "Wir führen kurz vor dem scharfen Start noch Gespräche, wie weit er schon ist."

Klostermann mit "progressiven" Trainingseinheiten

Etwas besser sieht es bei Lukas Klosermann aus. Ein EKG, welches vor dem Trainingslager bei ihm durchgeführt wurde, verlief vielversprechend. In Bruneck soll das Training mit ihm "progressiv gesteigert werden", betonte Rose. "Wir hoffen, dass er zum Saisonstart schon einer Rolle spielen kann."

red