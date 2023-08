Fußball | Bundesliga RB vor Generalprobe gegen Las Palmas: Wer darf in die Startelf? Stand: 04.08.2023 07:44 Uhr

Eine Woche vor dem Saisonstart mit dem Supercup testet RB Leipzig seine Form gegen UD Las Palmas. Die Generalprobe wird eingeleitet mit einem Programm auf der Festwiese. Danach heißt es: Wer bekommt die Startelf-Rose?

Ein bisschen Urlaubsfeeling wird sich Fußball-Bundesligist RB Leipzig am Sonnabend ins Haus holen: Zur Saisoneröffnung gastiert US Las Palmas in der Arena. Der Klub aus der Hauptstadt der Insel Gran Canaria ist gerade in die erste Liga aufgestiegen. Und freut sich auf die Partie, wie ein Instagram-Video zeigt.

Anpfiff in der Red-Bull-Arena ist um 15:30 Uhr. Karten gibt es ab fünf Euro. Los geht es im Stadion ab 14:30 Uhr mit den Präsentationen des Männer- und des Frauenteams. Die Frauen stiegen erstmals in die Bundesliga auf.

Musik, Graffiti, E-Sport und Pokale auf der Festwiese

Schon ab 9:30 Uhr können die Fans auf der Festwiese ein buntes Rahmenprogramm erleben. Dabei zeigt sich, dass der Sponsor eine gewisse Eventaffinität mitbringt: DJ-Sessions, Graffiti-Workshops, ganz viel E-Sport. Und was früher ein Trophäenschrank war ist jetzt ein ganzer Bus, inklusive DFB-Pokal der Männer und Zweitliga-Meisterpokal der Frauen.

Bei einem speziellen RB-Fußball-Kleinfeldturnier werden die Gesamtsieger gekürt. Dabei heißt es "Vier gegen vier", zehn MInuten ohne Torwart, Tore in der ersten und letzten Minute zählen jeweils doppelt.

RB und Trainer Marco Rose wollen am Sonnabend den Saisonstart feiern.

Startelf: Wer bekommt den Platz von Gvardiol?

Für RB ist es die Generalprobe vor dem Supercup eine Woche später bei Bayern München. Spannend sind einige Personalien: Im Tor dürfte zunächst Janis Blaswich gesetzt sein, beim Doppeltest gegen St. Truiden und Altglienicke fehlte der lange verletzte Peter Gulacsi, zweiter Keeper war der Ex-Magdeburger Leopold Zngerle. Was ist mit dem in der vergangenen Saison enttäuschenden Linksverteidiger David Raum? Wer bekommt nach dem Abgang von Josko Gvardiol (Manchester City) dessen Platz in der Innenverteidigung?

Mittelfeld: Nkunku und Laimer müssen ersetzt werden

Können im Mittelfeld die Neuzugänge Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald und die ausgeliehenen Super-Talente Xavi Simons und Fabio Carvalho die großen Lücken von Christopher Nkunku, Dominik Szoboszlai und Konrad Laimer ausfüllen?

"Qual der Wahl" im Sturm

Nicht ohne ist auch die Situation im Sturm: Sind alle fit, dann habe er im Angriff "die Qual der Wahl", so Trainer Marco Rose. Ein Verzicht auf Rekordeinkauf Lois Openda hätte eine gewisse Brisanz. Timo Werner muss sich neu beweisen. Neuzugang Benjamin Sesko kommt von Bruderklub Salzburg mit mehr als einem Sack voll Vorschusslorbeeren. Selbst ein Vergleich mit einem seiner Salzburger Vorgänger, Erling Haaland, war zu vernehmen. Der ewige Yussuf Poulsen dürfte zunächst beim DFB-Pokalsieger zunächst als Joker gefragt sein.

Neuzugang Benjamin Sesko (li.) und Timo Werner kämpfen um einen Platz im Angriff von RB.

PSG sagte kurzfristig ab

Gegen Las Palmas bangt RB um den Ex-Hoffenheimer Christoph Baumgartner (muskuläre Probleme) und Benny Henrichs (Achillessehne). Eigentlich hatte RB gegen Paris St. Germain spielen sollen, ein schon 2018 vereinbartes Testspiel infolge des Wechsels von Co-Trainer Zsolt Löw. Paris sagte aber aus termintechnischen Gründen ab.

Im Vorjahr Heimpleite gegen FC Liverpool

Im Vorjahr gab es bereits eine Generalprobe gegen einen hochkarätigen Gegner: Die endete mit 0:5 gegen den FC Liverpool. Danach ging dann auch der Saisonstart in die Hose (1:1 gegen den VfB Stuttgart). Diesmal soll ein schlechtes Omen vermieden werden.



cke