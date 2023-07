Fußball | Bundesliga RB Leipzig verpflichtet Abwehrtalent Bitshiabu von Paris Saint-Germain Stand: 18.07.2023 10:25 Uhr

Nach Lois Openda hat RB Leipzig den nächsten Neuzugang aus der französischen Ligue 1 unter Vertrag genommen. El Chadaille Bitshiabu kommt von Serienmeister Paris Saint-Germain und soll die Abwehr verstärken.

Er ist 1,96 Meter groß, vereint Tempo, Talent und Technik und ist der siebte Neuzugang beim DFB-Pokalsieger: RB Leipzig hat mit El Chadaille Bitshiabu den nächsten Transfer für die anstehende Bundesligasaison eingetütet. Wie die Sachsen am Dienstag (18.07.2023) mitteilten, wechselt der 18-jährige Innenverteidiger von Paris Saint-Germain an den Cottaweg und erhält einen Fünfjahresvertrag bis 2028.

"Die sportliche Leitung um Max Eberl hat mir diesen besonderen und reizvollen Weg aufgezeigt, der mich von Beginn an begeistert hat. Jetzt kann ich es kaum erwarten, mich mit dem Team auf die neue Saison vorzubereiten", sagte Bitshiabu. RB-Geschäftsführer Eberl fügte hinzu: ""El Chadaille ist eines der spannendsten Abwehr-Talente in Europa, und wir sind stolz darauf, dass er ab sofort für RB Leipzig spielen wird. El Chadaille ist enorm schnell, präsent im Kopfballspiel, zweikampfstark und sicher im Spielaufbau. Als Linksfuß passt er zudem perfekt in unser gesuchtes Profil."

El Chadaille Bitshiabu (hier im Duell mit Bayern-Angreifer Leroy Sané)

Champions-League-Debüt gegen Bayern

Bitshiabu debütierte bereits mit 16 Jahren bei den PSG-Profis. In der abgelaufenen Saison absolvierte der französische Junioren-Nationalspieler wettbewerbsübergreifend 19 Partien, in denen er vornehmlich als Innenverteidiger aufgeboten wurde, vereinzelt aber auch als Linksverteidiger zum Einsatz kam. FC-Bayern-Fans wird der Linksfuß noch aus der Champions League bekannt sein. Bei der 0:2-Niederlage im Rückspiel kam er in der zweiten Halbzeit für den ehemaligen RB-Verteidiger Nordi Mukiele zu seiner Premiere in der Königsklasse.

Mit der Verpflichtung von Bitshiabu greift RB auch dem drohenden Abgang von Abwehrchef Josko Gvardiol vor. Der kroatische Nationalspieler steht vor einem Wechsel zu Manchester City. Auch der sich anbahnende Transfer von Linksverteidiger Marcel Halstenberg zu Hannover 96 könnte sich durch den Neuzugang beschleunigen.

red