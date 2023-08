Fußball | Bundesliga RB Leipzig verleiht André Silva nach San Sebastian Stand: 01.08.2023 12:39 Uhr

Nach einer zuletzt enttäuschenden Saison kehrt Angreifer André Silva RB Leipzig vorerst den Rücken. Der portugiesische Nationalspieler wird zum baskischen Topclub Real Sociedad San Sebastian ausgeliehen.

RB Leipzig und Angreifer André Silva gehen in der anstehenden Spielzeit getrennte Wege. Der DFB-Pokalsieger hat sich nach übereinstimmenden Medienberichten von kicker und Bild mit Real Sociedad San Sebastian auf ein Leihgeschäft bis Juni 2024 geeinigt. Eine offizielle Bestätigung der Klubs steht noch aus. Silva soll bei den Basken Alexander Sörloth ersetzen. Der vorherige Leipziger Sörloth war im letzten Jahr an den spanischen Champions-League-Teilnehmer verliehen und wurde vor einer Woche fix zum FC Villarreal verkauft.

Nur vier Bundesligatore in der Vorsaison

Nun zieht es Silva, der in Leipzig noch einen Vertrag bis 2026 besitzt, für einen Neuanfang einstweilen ins Baskenland. Der portugiesische Nationalspieler kam 2021 für über 20 Millionen Euro und mit reichlich Vorschusslorbeeren von Eintracht Frankfurt an den Cottaweg. In seinem ersten Jahr im RB-Trikot gelangen ihm noch elf Tore und fünf Vorlagen in der Bundesliga. Weitaus weniger zufriedenstellend verlief dann die Vorsaison, als er in der Liga nur noch vier Treffer und vier Assists beisteuerte. Seine Gesamtbilanz in Leipzig: 95 Pflichtspiele, 26 Tore und 17 Assists.



Zu allem Übel hatte sich Silva Ende Mai im Training einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zugezogen und verpasste dadurch das Pokalfinale gegen seinen Ex-Klub Frankfurt. Wegen den Nachwehen dieser Verletzung stand der 27-Jährige in diesem Sommer noch in keiner Einheit mit der Mannschaft auf dem Platz, absolviert stattdessen seine Reha in Madrid. Dem Vernehmen nach hätte Geschäftsführer Max Eberl Silva gerne direkt verkauft, fand jedoch keinen Abnehmer mit einem für RB zufriedenstellenden Angebot.

jar