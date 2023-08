Fußball-Bundesliga RB Leipzig: Rose sieht kein "Türchen" für Olmo-Abgang Stand: 18.08.2023 12:37 Uhr

Nach dem langen Ausfall von Kevin De Bruyne soll Manchester City mit Dani Olmo offenbar Interesse am nächsten Schlüsselspieler von RB Leipzig haben. RB-Trainer Marco Rose kann darüber nur zynisch lächeln und reagiert mit klaren Worten.

RB Leipzigs Cheftrainer Marco Rose hat Gerüchte, wonach Dani Olmo als Ersatz für den lange verletzten Kevin De Bruyne zu Manchester City wechseln könnte, deutlich zurückgewiesen. "Ich glaube, Dani fühlt sich im Moment mega wohl mit seiner Rolle hier. In dem Geschäft ist nichts unmöglich, aber ich hoffe nicht, dass jemand glaubt, da ist ein Türchen auf. Ich könnte jetzt sagen: Nur über meine ... Aber das sage ich nicht", reagierte Rose am Freitag (18.08.2023) im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Auftaktspiel bei Bayer Leverkusen (Sa., 15:30 Uhr, im Audio-Livestream und Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) auf entsprechende Medienberichte.

RB-Trainer Marco Rose (l.) plant auch in der kommenden Saison fest mit Offensivspieler Dani Olmo.

Irgendwann ist auch mal gut. Was sollen die Leute draußen glauben und was nicht? Marco Rose | Trainer RB Leipzig

Im gleichen Atemzug kommentierte der 46-Jährige die aktuellen Spekulationen um seine Spieler mit einem zynischen Lächeln. "Simakan zu Arsenal, Olmo zu ManCity, ich glaube, Sesko ist schon unzufrieden und will zu Inter Mailand. Irgendwann ist auch mal gut. Was sollen die Leute draußen glauben und was nicht? Ich brauche schon eine Mannschaft, um Fußball spielen zu können. Wenn das auch noch ambitioniert bleiben soll, brauche ich auch gute Spieler."

Olmo-Verlängerung erst im Juni

Olmo hatte erst im Supercup am vergangenen Wochenende mit drei Treffern gegen Bayern München geglänzt. Das Arbeitspapier mit dem 25-jährigen Spanier war zudem im Juni vorzeitig bis 2027 verlängert worden. Unter Rose ist Olmo gesetzt und nimmt für die kommende Saison in der Offensive eine Schlüsselrolle ein.

"Wir haben unfassbare Spieler, eine Achse verloren"

RB hat in diesem Sommer einen gewaltigen Umbruch zu bewältigen. Mit Christopher Nkunku (zum FC Chelsea), Konrad Laimer (Bayern München), Dominik Szoboszlai (FC Liverpool), Josko Gvardiol (Manchester City) und Marcel Halstenberg (Hannover 96) musste der DFB-Pokalsieger in nahezu allen Mannschaftsteilen einen Aderlass hinnehmen. "Wir haben unfassbare Spieler, eine Achse verloren", stellte Rose klar. Auf der anderen Seite wurde "hervorragende Arbeit auf dem Transfermarkt" geleistet. "Wir haben super Jungs dazugeholt, das fühlt sich gut an."

Rose bestätigte zudem, dass man weiterhin auf der Suche nach einem Backup für David Raum auf der linken Seite sei. "Wir wollen gerne noch einen Linksverteidiger verpflichten", sagte Rose. Zwar sei auch der von Olympique Lyon gekommene Wunschspieler Castello Lukeba eine Option für die linke Seite, allerdings müsse man zunächst sehen, "wie und wann" man den französischen U21-Nationalspieler ins Spiel einbindet.

