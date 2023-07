Fußball | Bundesliga RB Leipzig mit 29 Spielern ins Trainingslager gestartet Stand: 20.07.2023 19:05 Uhr

Mit allen acht bisherigen Neuzugängen hat Bundesligist RB Leipzig am Donnerstagnachmittag die erste Einheit im Trainingslager in Bruneck absolviert.

Keeper Nyland als Trainingsgast dabei

Trainer Marco Rose begrüßte auch den bereits verabschiedeten Torhüter Örjan Nyland. Der Norweger reiste nur als Trainingsgast mit nach Südtirol, weil sich Stammkeeper Peter Gulacsi noch im Aufbautraining nach seinem Kreuzbandriss befindet und auch Nachwuchstorhüter Timo Schlieck wegen Knieproblemen ausfällt.

Örjan Nyland springt in Südtirol als Keeper ein (Archivbild)

Auch Gvardiol im Einsatz

Insgesamt hat Rose zunächst 29 Spieler zur Verfügung, darunter vier U19-Akteure. Abwehrspieler Mohamed Simakan, der mit Frankreich an der U21-Europameisterschaft teilgenommen hatte und deshalb länger Urlaub erhielt, reist während der Tage von Bruneck an. Zum Team gehört weiterhin Josko Gvardiol, dessen Wechsel zum Champions League-Sieger Manchester City bevorstehen soll.

vl.n.r.: Yussuf Poulsen, Dani Olmo und Josko Gvardiol bei der ersten Trainingseinheit

Auch die von der Leihe zurückgekehrten Ilaix Moriba und Hugo Novoa sind mit in Bruneck. Sie werden jedoch dem Vernehmen nach den Verein verlassen. Alexander Sörloth, der zum Team gehören sollte, reiste nicht mit. Er ist für Vertragsgespräche mit einem anderen Club freigestellt.

Testspiel gegen Udinese Calcio

Am 25. Juli testet RB im österreichischen Lienz gegen den italienischen Erstligisten Udinese Calcio. Auf der Rückreise aus dem Trainingslager am 28. Juli macht der DFB-Pokalsieger in Innsbruck Zwischenstation und nimmt dort an einem Turnier mit Werder Bremen und dem englischen Club Ipswich Town teil.

dpa