Fußball | Bundesliga RB Leipzig lässt Poulsen nicht zum BVB ziehen Stand: 28.08.2023 12:57 Uhr

Borussia Dortmund will RB Leipzigs Urgestein Yussuf Poulsen verpflichten. Aus dem Wechsel wird aber wohl nichts. Die Sachsen wollen den Dänen nicht abgeben. Auch Poulsen selbst will bleiben.

Seit mittlerweile zehn Jahren spielt Yussuf Poulsen für RB Leipzig. Er ist nicht nur dienstältester Profi im Kader des Bundesligisten, sondern mit mittlerweile mehr als 360 Pflichteinsätzen auch Rekordspielers des Vereins. Nun hätte Borussia Dortmund den Dänen nach übereinstimmenden Medienberichten nur allzu gern als Backup für Sébastian Haller verpflichtet, der dem Vizemeister wegen des Afrika-Cups im Januar und Februar 2024 voraussichtlich nicht zur Verfügung stehen wird. Ein Angebot des BVB soll RB aber abgelehnt haben. Das berichtete die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Montag (28. März).

Poulsen will bleiben

Ein kurzfristiger Wechsel kommt für Leipzig aus mehreren Gründen nicht infrage. Zum einen müsste umgehend Ersatz gefunden werden, da man die Saison nicht mit weniger als vier Angreifern bestreiten möchte. Außerdem hat Poulsen einen hohen emotionalen und identifizierenden Wert für den zweimaligen DFB-Pokalsieger.

Auch Poulsen selbst bekräftigte zuletzt mehrfach, in Leipzig bleiben zu wollen. "Ich habe noch ein Jahr Vertrag, und daran halte ich mich. RB ist nicht auf mich zugekommen, und es gab auch keine Signale von außen", sagte er in der Montagsausgabe des kicker. Gespräche über eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrages fangen demnach nun an.

Ziel Europameisterschaft

Poulsen stand am Freitag beim 5:1 gegen Stuttgart in der Startelf. In der vergangenen Saison war ihm das in der Liga nur dreimal gelungen. Regelmäßige Einsatzzeiten sind für den 29-Jährigen in dieser Saison besonders wichtig. Es geht um einen Platz in der dänischen Nationalmannschaft, für die er im kommenden Sommer bei der EM in Deutschland auflaufen möchte.

mkr/dpa