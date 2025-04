Fußball | Bundesliga RB Leipzig lässt Lydia Andrade ziehen Stand: 18.04.2025 09:21 Uhr

Zwei Jahre trug die 26-Jährige das Trikot von RB Leipzig, reifte in dieser Zeit auch zur Schweizer Nationalspielerin. Im Sommer geht das Kapitel in Sachsen nun zu Ende.

Lydia Andrade verlässt Bundesligist RB Leipzig. Wie der Verein mitteilte, wird der Vertrag mit der Offensivspielerin nicht verlängert. Andrade war vor zwei Jahren nach dem Aufstieg der Leipzigerinnen vom SV Meppen nach Sachsen gewechselt.

Andrade will sich für Heim-EM empfehlen

"Ich bin dankbar für die letzten beiden Jahre in Leipzig. Gemeinsam mit dem Team und unseren Fans haben wir uns in der Bundesliga etabliert und kontinuierlich entwickelt. Es bleiben noch drei Spiele, in denen ich alles geben werde, um die Saison und meine Zeit in Leipzig erfolgreich abzuschließen und mich für die Heim-Europameisterschaft in der Schweiz zu empfehlen", wird die 26-Jährige in einer Pressemitteilung zitiert.

Verletzung bremste Angreiferin aus

Im Trikot von RB Leipzig absolvierte Andrade bisher 37 Einsätze, erzielte dabei sieben Tore. Zudem feierte sie in dieser Zeit ihr Debüt in der Schweizer Nationalmannschaft. Mittlerweile brachte Andrade es dort auf fünf Einsätze. In der laufenden Spielzeit in der Bundesliga kam die Angreiferin auf zwölf Einsätze. Im Dezember hatte sie eine Sprunggelenksverletzung für vier Monate ausgebremst. Wohin die Reise der Spielerin im Sommer geht, ist noch nicht bekannt.

SpiO