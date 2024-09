Fußball | DFB-Pokal RB Leipzig gegen St. Pauli - Dynamo empfängt Darmstadt Stand: 01.09.2024 17:26 Uhr

RB Leipzig trifft in der 2. Runde des DFB-Pokals auf Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli. Auch Dynamo Dresden geht den ganz großen Brocken aus dem Weg und empfängt den strauchelnden Zweitligisten Darmstadt 98.

Das ergab die Auslosung am 1. September im Fußballmuseum in Dortmund. Losfee war Sonja Greinacher, Olympiasiegerin von Paris im 3x3-Basketball. Die zweite Runde wird am 29. und 30. Oktober ausgetragen. Das Finale findet am 24. Mai 2025 wie gewohnt im Berliner Olympiastadion statt.

RB Favorit gegen St. Pauli

Gegen St. Pauli ist RB in der Favoritenrolle. Der zweifache Titelträger ist mit der Maximalausbeute von sechs Punkten perfekt in die Saison gestartet und sorgte erst am Samstag (31. August) für das erste Ausrufezeichen der noch jungen Spielzeit, als man die Ungeschlagen-Serie von Doublesieger Bayer Leverkusen beendete. Aufsteiger St. Pauli ist nach zwei Auftaktniederlagen dagegen Tabellenschlusslicht.

Die Generalprobe für das Duell, das zwischen den Jahren 2014 und 2016 bereits viermal in der 2. Bundesliga stattfand, steigt bereits am 22. September, wenn RB in der Liga auswärts am Millerntor antritt.

Februar 2016: RB Leipzigs Willi Orban im Zweikampf mit St. Paulis Marc Rzatkowski.

Schäfer erwartet "enges Spiel"

"Mit dem FC St. Pauli kommt ein ambitionierter Aufsteiger nach Leipzig, dazu mit Alexander Blessin ein jahrelanger RBL-Trainer, der uns sehr gut kennt", sagte RB Leipzigs Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer in einem ersten Statement. "Wir sind also gewarnt und erwarten ein enges Spiel. Das Ziel aber ist ganz klar: Wir wollen in die nächste Runde."

Ihr Erstrundenspiel hatten die Leipziger nach Startschwierigkeiten letztlich deutlich mit 4:1 gegen Rot-Weiss Essen gewonnen. Der Drittligist war zunächst früh in Führung gegangen, ehe Benjamin Sesko, Lois Openda (2) und Neuzugang Antonio Nusa keine Zweifel am Einzug in die zweite Runde aufkommen ließen. In der vergangenen Saison war RB als Titelverteidiger bereits in der zweiten Runde gegen den VfL Wolfsburg ausgeschieden.

Dynamo gegen kriselnde Darmstädter

Als Drittligist geht Dynamo gegen Darmstadt vom Papier her zwar als Außenseiter in die Partie, allerdings hatte das Team von Trainer Thomas Stamm bereits zum Auftakt des Wettbewerbs für eine kleine Überraschung gesorgt und Zweitligist Fortuna Düsseldorf dank der Treffer von Christoph Daferner und Robin Meißner souverän mit 2:0 bezwungen.

Darmstadt, das sich in der ersten Runde gegen Regionalligist Teutonia Ottensen durchgesetzt hatte, ist mit drei Niederlagen in vier Zweitligaspielen zudem alles andere als optimal in die Saison gestartet. Nur eine Stunde vor der Auslosung kündigte Trainer Torsten Lieberknecht seinen Rücktritt an.

Die beiden letzten Aufeinandertreffen zwischen Dynamo und Darmstadt fanden in der Zweitligasaison 2021/22 statt. Die Hessen, bei denen seit dieser Saison Ex-Dynamo-Mittelfeldspieler Paul Will aktiv ist, gewannen beide Partien knapp mit 1:0. Zuletzt kam die SGD in der Saison 2014/2015 über die zweite Pokalrunde hinaus, als man im Achtelfinale gegen Borussia Dortmund ausschied.

Zwei Niederlagen in den letzten beiden Spielen - Dynamo Dresdens Erinnerungen an Darmstadt 98 könnten besser sein.

Mainz empfängt Bayern München

Titelverteidiger Bayer Leverkusen trifft auf Zweitligist SV Elversberg. Die Elf von Xabi Alonso hatte sich in der ersten Runde gegen Regionalliga-Spitzenreiter Carl Zeiss Jena zu einem knappen 1:0-Erfolg gemüht, wobei die Thüringer kurz vor Schluss sogar die Chance zum Ausgleich hatten. Rekordpokalsieger FC Bayern München ist zu Gast beim FSV Mainz 05, Borussia Dortmund reist zum VfL Wolfsburg.

Der 1. FC Magdeburg, Erzgebirge Aue und der Hallesche FC waren bereits in der ersten Runde gescheitert. Während Aue und Halle gegen die Erstligisten Gladbach und St. Pauli nach großem Kampf scheiterten, enttäuschte der FCM bei Regionalligist Kickers Offenbach.

Die zweite Runde im Überblick:

Arminia Bielefeld - 1. FC Union Berlin

Dynamo Dresden - SV Darmstadt 98

Kickers Offenbach - Karlsruher SC

SC Freiburg - Hamburger SV

Hertha BSC - 1. FC Heidenheim

1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München

VfB Stuttgart - 1. FC Kaiserslautern

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach

FC Augsburg - FC Schalke 04

TSG 1899 Hoffenheim - 1. FC Nürnberg

SC Paderborn 07 - SV Werder Bremen

SSV Jahn Regensburg - SpVgg Greuther Fürth

Bayer 04 Leverkusen - SV Elversberg

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund

RB Leipzig - FC St. Pauli

1. FC Köln - Holstein Kiel

