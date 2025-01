Fußball | Bundesliga RB Leipzig gegen Bayern ohne Dauerbrennerin Starke Stand: 27.01.2025 21:02 Uhr

RB Leipzig muss zum Auftakt ins neue Jahr auf Sandra Starke verzichten. Die Mittelfeldspielerin fehlt den Sächsinnen wochenlang.

Die 31-Jährige Starke hat sich im Trainingslager in Prag eine Verletzung im linken Oberschenkel zugezogen, teilte der Bundesligist am Montag (27. Januar 2025) mit. Eine MRT-Untersuchung habe die Blessur bestätigt. Am Sonntag (02. Februar, 18:30 Uhr live im Sportschau-Ticker) steht für RB der Start ins neue Jahr an, dann gastiert Meister Bayern München am Leipziger Cottaweg.

Starke, die in dieser Saison in allen zwölf Partien in der Liga dabei war und keine Minute verpasst hat, spielt seit dem Aufstieg ins Oberhaus für RB. Die Deutsch-Namibierin legte in der Bundesliga zwei Tore auf. Leipzig liegt derzeit mit 19 Punkten auf Tabellenrang sechs im gesicherten Mittelfeld zehn Zähler hinter den internationalen Plätzen.

