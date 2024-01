Fußball | Bundesliga (F) RB Leipzig erhält Verstärkung im Abstiegskampf Stand: 30.01.2024 20:48 Uhr

Mit gleich zwei neuen Spielerinnen geht RB Leipzig das Ziel Klassenerhalt an. Während die Schweizerin Lara Marti als Stabilisator in der Abwehr agieren wird, soll die Schwedin Mimmi Larsson vorne für Tore sorgen.

Den Start in das neue Kalenderjahr hat sich Saban Uzun, Trainer des Frauenfußball-Bundesligisten RB Leipzig, sicherlich ganz anders vorgestellt. Bei der Heimspielniederlage gegen den SC Freiburg (0:2) fehlte es seinem Team vorne an der nötigen Durchschlagskraft, während sich in der Abwehr immer wieder große Löcher auftaten. Grund genug, kurz vor der Schließung des Transferfensters am 31. Januar nochmal aktiv zu werden.

Wenig Erfahrung und Torgefahr im Kader

Nur acht Tore gelangen den Leipzigerinnen in den ersten 11 Spielen. Neben der Kaltschnäuzigkeit im Angriff fehlt es dem viertjüngsten Team der Liga vor allem auch an Erfahrung. Mit der Schwedin Larrson holen sich die Sächsinnen gleich beides ins Team. "Auf Mimmi sind wir sehr gespannt. Wir hoffen, dass sie für uns die benötigten Tore mitbringen wird", so Uzun erwartungsvoll. 32 Tore in 78 Spielen erzielte die 29-Jährige für den FC Rosengård, mit dem sie in der nationalen Liga alle großen Titel abräumen konnte. Dazu stehen 13 Spiele in der UEFA Women's Champions League und 30 Einsätze für ihr Heimatland in ihrer Vita, darunter unter anderem die Europameisterschaft 2017 und Weltmeisterschaft 2019. Nun also zieht es die 29-Jährige nach ihrem Wechsel zu den Kansas City Current im Jahr 2023 nach nur einer Saison wieder zurück nach Europa.

Auch die Abwehr wackelt

Doch nicht nur vorne drückt der Schuh. Mit 27 Gegentoren stellt RB die zweitschlechteste Verteidigung der Liga. Dagegen helfen soll die Schweizerin Lara Marti. Anpassungsschwierigkeiten sind dabei nicht zu erwarten, denn die 24-Jährige kennt sich in der Liga bereits aus, kommt vom Konkurrenten Bayer Leverkusen. Bereits gegen Freiburg stand die Abwehrspielerin im Kader und kam in der 86. Minute zu ihrem ersten Einsatz im neuen Trikot. Das Potenzial im Team hat Marti bereits nach wenigen Trainingseinheiten erkannt: "Wir sind noch ein sehr junges Team, gespickt mit Potenzial. Fußballerisch sehen wir oft die Lösungen, treffen aber noch die falschen Entscheidungen." Ob es zum Startelf-Debüt beim wichtigen Heimspiel gegen den Tabellennachbarn aus Köln am kommenden Samstag (03.02.24) reicht, wird sich zeigen.

