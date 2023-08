Fußball | Bundesliga RB Leipzig: Christopher Lenz aus Frankfurt wird Backup für Raum Stand: 30.08.2023 09:53 Uhr

Ein gebürtiger Berliner verstärkt ab sofort die Defensive von RB Leipzig – der zuletzt bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag stehende Christopher Lenz soll Stamm-Linksverteidiger David Raum Konkurrenz machen.

Zwei Tage vor Schließung des Sommertransferfensters hat Pokalsieger RB Leipzig am Mittwoch (30. August) seine zehnte Neuverpflichtung für diese Saison bekanntgegeben. Christopher Lenz ist der gesuchte Backup für Nationalspieler David Raum auf der linken Abwehrseite. Der 28-Jährige kommt für die kolportierte Ablöse von einer Million Euro von Ligakonkurrent Eintracht Frankfurt an den Cottaweg. Sein Vertrag gilt bis Saisonende 2023/24 mit der Option für ein weiteres Jahr.

Eberl: "Sind nun auf allen Positionen mindestens doppelt besetzt"

"Mit der Verpflichtung von Christopher Lenz konnten wir die letzte verbliebene Kaderlücke sehr gut schließen und auf der Linksverteidiger-Position die wichtige Alternative finden", wurde RB-Sportgeschäftsführer Max Eberl in einer offiziellen Klubmitteilung zitiert und ergänzte: "Er kann sowohl in der Vierer- als auch in der Dreier- bzw. Fünferkette spielen. Er ist ein spielstarker, einsatzfreudiger Spieler – lauf- und zweikampfstark und in der Defensivarbeit sehr abgezockt. Wir sind nun mit der Verpflichtung von Chris auf allen Positionen mindestens doppelt besetzt und haben damit auf der Zugangsseite unsere Kaderplanung abgeschlossen."

Lenz selbst betonte: "Ich bin sehr froh, bei einem der besten Klubs der Bundesliga zu sein. Das Wichtigste ist nun, dass ich mich hier schnell einfinde – und ich will am liebsten direkt loslegen auf dem Platz. Wir haben viel vor in dieser Saison und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir unsere Ziele erreichen können."

Treffsicher vom Punkt im Europa-League-Finale

Linksfuß Lenz hat im Verlauf seiner Karriere aktuell 93 Bundesliga- und 23 Zweitliga-Einsätze gesammelt. Der gebürtige Berliner begann seine Karriere bei Heimatverein Stern Marienfelde. Über Stationen in den Nachwuchsleistungszentren von Tennis Borussia, Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach schaffte er 2016 den Sprung in den Profikader des 1. FC Union Berlin. Nach einer zwischenzeitlichen Ausleihe zu Holstein Kiel biss sich der Defensivspezialist unter Urs Fischer dann in den ersten beiden Unioner Bundesliga-Saisons endgültig fest, ehe er 2021 zu Eintracht wechselte.

Mit der SGE feierte Lenz anschließend den bis dato größten Erfolg seiner Karriere – beim Europa-League-Finaltriumph über die Glasgow Rangers wurde er in der Verlängerung eingewechselt und war der erste erfolgreiche Frankfurter Schütze im entscheidenden Elfmeterschießen. Auch beim zuletzt verlorenen DFB-Pokalendspiel der Hessen gegen seinen neuen Arbeitgeber RB kam er zum Einsatz.

