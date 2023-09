Fußball | Bundesliga Ralf Rangnick: Nagelsmann als Bundestrainer "eine gute Lösung" Stand: 22.09.2023 15:58 Uhr

RB Leipzigs ehemaliger Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick hat die Neubesetzung des Trainerpostens beim DFB mit Julian Nagelsmann begrüßt. Auch Benjamin Henrichs lobte den neuen Bundestrainer in den höchsten Tönen.

Ralf Rangnick ist überzeugt, dass Julian Nagelsmann der richtige Trainer ist, um die deutsche Nationalmannschaft bis zur EM 2024 im eigenen Land wieder in die Spur zu bringen. "Dass ich große Stücke auf Julian Nagelsmann halte, ist ja nichts Neues", sagte der 65-Jährige im exklusiven Interview mit dem MDR. "Für die deutsche Nationalmannschaft ist das sicher eine gute Lösung."

Rangnick vs. Nagelsmann im November

Nagelsmann war zwischen 2019 und 2021 Trainer bei RB Leipzig und hatte den Verein unter anderem bis ins Halbfinale der Champions League geführt. Dass es überhaupt zu seinem Engagement in der Messestadt kam, war auch Rangnick zu verdanken. "Wir haben damals ein Jahr auf ihn gewartet, um ihn in Leipzig als Cheftrainer zu bekommen", sagte Rangnick, der das Übergangsjahr in der Saison 2018/19 bis Nagelsmanns Tätigkeit in Leipzig gestaltet hatte. Ein Wiedersehen zwischen den beiden wird es bereits in gut zwei Monaten geben, wenn die DFB-Elf mit Nagelsmann als neuem Cheftrainer auf Österreich trifft (21. November), wo Rangnick seit Mai 2022 Teamchef ist. "Ich freue mich jetzt schon auf das Spiel", sagte Rangnick.

Henrichs: "Das zeigt, wie viel Erfolg er haben will"

Auch Benjamin Henrichs, Nagelsmanns ehemaliger Schützling bei RB, wird zukünftig mit dem neuen Bundestrainer in der Nationalmannschaft zusammenarbeiten. Henrichs erinnert sich vor allem an die akribische Arbeit Nagelsmanns. "Als ich hierher (zu RB Leipzig, Anm. d. Red.) gekommen bin und wir zwei Spiele nicht gewonnen hatte, mussten wir auch am freien Tag herkommen. Er (Nagelsmann, Anm. d. Red.) hat uns vor Augen gehalten, was wir für Ziele haben, wo wir hinwollen. Das war für mich damals etwas komplett Neues und zeigt, wie viel Erfolg er haben will."

red