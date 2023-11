Fußball | Regionalliga Prüfer stärkt seine Eilenburger – und lobt Altglienicke-Trainer Mattuschka Stand: 09.11.2023 15:18 Uhr

Der FC Eilenburg ist in der Liga seit sieben Spielen sieglos, konnte in dieser Saison überhaupt erst ein einziges Mal gewinnen. Zum Auftakt des 14. Spieltags empfangen die Blau-Roten die VSG Altglienicke und wollen die Hauptstädter mitsamt ihres prominenten Interimstrainers ärgern.

Es muss endlich mal wieder ein Dreier her für den FC Eilenburg, damit der Anschluss an die sicheren Nichtabstiegsplätze nicht frühzeitig in weite Ferne gerät. Da kommt mit der VSG Altglienicke, hinter der eine turbulente Woche liegt, doch eigentlich ein gelegener Gegner ins Ilburg-Stadion. Nach der überraschenden Entlassung von Trainer Karsten Heine wird bei den Berlinern am Freitagabend (10. November) interimsweise Ex-Profi Torsten Mattuschka an der Seitenlinie stehen. Spiel Nummer eins für den Neu-Cheftrainer und TV-Experten gibt’s ab 19 Uhr im Liveticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App.

Prüfer sieht positiven Eilenburger Prozess

Eilenburg-Coach Sascha Prüfer will sich dieser Tage trotz der etwas beklemmenden Tabellensituation nicht großartig beklagen. Die Leistung seiner Mannschaft stimmt, das bewies zuletzt der Punktgewinn nach Rückstand beim FSV Zwickau. Auch personell kann Prüfer bis auf die drei Langzeitverletzten Raimison Dos Santos, Nils Tzeuschner und Hugo Jung aus dem Vollen schöpfen. Für das Duell mit der VSG Altglienicke kehren mit den zuletzt gelbgesperrten Benjamin Luis und Quentin Seidel nun "zwei Säulen des Teams zurück", die sehr wichtig für seine Mannschaft seien, sagte der FCE-Trainer im Gespräch mit Sport im Osten.

Nicht zuletzt wegen der torgefährlichen Altglienicker Offensive (schon 27 Treffer) fordert Sascha Prüfer von seinen Spielern mehr Stabilität in der Defensive ein: "Wir müssen es hinbekommen, dass wir eine Führung auch mal wieder verwalten. Außerdem wollen wir es abstellen, unsere Gegentore zu so unglücklichen Zeitpunkten zu bekommen." Aufgrund des insgesamt sehr jungen Altersdurchschnitts der Eilenburger seien solche Fehler aber eher als Teil eines Prozesses zu sehen, sagt Prüfer: "Insgesamt machen wir schon vieles gut. Wir haben eine Menge junger Spieler, die zuletzt oft gespielt haben, aber noch gar nicht über so viel Erfahrung verfügen. Da fehlt manchmal noch die letzte Entscheidung, die man aber über das bloße Fußballspielen bekommt."

"Gucke wegen Mattuschka regelmäßig die 2. Liga"

Die Veränderung auf der Trainerbank beim kommenden Gegner hat auch Sascha Prüfer nicht gänzlich kalt gelassen. "Gerechnet habe ich damit nicht, das war schon eine sehr überraschende Meldung", kommentierte der 37-Jährige die Entlassung. Ob der Wechsel auf der VSG-Bank für sein Team einen Vorteil bedeute, wagt Prüfer zu bezweifeln: "Das wird von der Motivationsseite etwas Anderes. Ich glaube, dass sie sich eher extra Reinhauen werden für den neuen Trainer."

Interimstrainer Torsten Mattuschka gibt bei Altglienicke vorübergehend den Ton an.

Für seinen neuen Gegenüber findet Prüfer derweil sehr positive Worte: "Torsten Mattuschka ist aus meiner Sicht eine Fußballlegende in Deutschland. Wegen ihm gucke ich mittlerweile ganz regelmäßig die 2. Liga. Es macht einfach Spaß, seine ehrlichen Kommentare zu hören". Und der FCE-Coach ist sich sicher, dass Mattuschka diese Tugenden vom Mikrofon aus auch auf den Platz transferiert: "Genauso wird er auch Fußball spielen lassen – ehrlich, hart, intensiv." Bleibt Abzuwarten, ob die Altglienicker Mannschaft Vorgaben wie diese bereits beim Debüt ihres neuen Übungsleiters auf das Spielfeld bekommt. Der FC Eilenburg hat mit Sicherheit etwas dagegen.

pti