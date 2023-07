Fußball | Testspiel Poulsen verpasst Test gegen Udinese Calcio - Simakan aus Urlaub zurück Stand: 24.07.2023 14:30 Uhr

RB Leipzigs Stürmer Yussuf Poulsen ist für das Testspiel am Dienstag (25. Juli) gegen Udinese Calcio keine Option. Den 29-jährigen Dänen plagen seit Beginn des Trainingslagers in Bruneck Muskelbeschwerden. Derweil ist Mohamed Simakan nach seinem Urlaub bei der Mannschaft eingetroffen.

Yussuf Poulsen fällt für das Testspiel von RB Leipzig gegen Udinese Calcio am Dienstag (25. Juli) in Lienz aus. Den 29 Jahre alten Stürmer des Bundesligisten plagen seit Beginn des Trainingslagers in Bruneck (Italien) Muskelbeschwerden. Eine Untersuchung am Dienstag soll Auskunft darüber geben, welche Ursachen dafür verantwortlich sind.

Simakan und Klostermann trainieren individuell

Für die Partie gegen den Serie-A-Club kommt auch Mohamed Simakan nicht infrage. Der Innenverteidiger ist erst am Montag ins Training eingestiegen, nachdem er aufgrund seiner Teilnahme an der U21-EM mit Frankreichs Junioren-Nationalmannschaft bis Sonntag im Urlaub gewesen war. Der 23-Jährige trainierte am Montagvormittag ebenso individuell wie DFB-Nationalspieler Lukas Klostermann, der sich von den Folgen eines Muskelbündelrisses erholt, den er sich während der Länderspielreise im Juni zugezogen hatte.

RBL-Trainer Marco Rose ist zuversichtlich, dass er den 27-Jahre alten Abwehrspieler bis zum Saisonstart mit dem Super-Cup-Duell gegen den deutschen Meister FC Bayern München am 12. August (Anpfiff 20:45 Uhr, live Audiostream und im Ticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) fit bekommt.

Gulacsi-Einsatz weiterhin fraglich

Mit weniger Optimismus bewertet der Trainer eine Rückkehr von Peter Gulacsi ins Tor des DFB-Pokalsiegers. Der Ungar hatte sich in der Hinrunde vergangener Saison das Kreuzband gerissen. Seitdem arbeitet er an seinem Comeback. Eine Vorhersage für einen möglichen ersten Einsatz nach der Verletzung vermeidet der Club.

red/dpa