Fußball | Regionalliga Offiziell: Mark Zimmermann wird Cheftrainer des Halleschen FC

Offiziell: Mark Zimmermann wird Cheftrainer des Halleschen FC Stand: 04.06.2024 10:09 Uhr

Der Name geisterte bereits seit Wochen durch die Saalestadt, jetzt ist es perfekt: Mark Zimmermann soll den Halleschen FC zurück in die 3. Liga führen. Und der 50-Jährige bewies bereits in Jena, dass er Aufstieg kann.

Drittliga-Absteiger Hallescher FC hat einen neuen Trainer gefunden. Am Dienstag (4. Juni 2024) verkündeten die Saalestädter, dass Mark Zimmermann einen Zweijahresvertrag beim HFC unterschrieben hat. SPORT IM OSTEN hatte über die Personalie bereits am 23. Mai berichtet. Der 50-Jährige folgt auf Stefan Reisinger, dem es in seiner kurzen Amtszeit nicht gelungen war, die Klasse zu halten. Der Vertrag mit Reisinger hätte sich nur im Falle eines Nichtabstiegs automatisch verlängert. Ein neues Arbeitspapier kam nicht zustande.

Zimmermann hat "richtig Bock"

Zimmermann hat nun die schwere Aufgabe, den HFC wieder zurück in den bezahlten Fußball zu führen. Was nicht einfach wird, denn neben der großen Konkurrenz in der Regionalliga Nordost muss die Mannschaft bei einem Staffelsieg auch noch gegen den Sieger der Regionalliga Nord den Aufstiegsplatz ausspielen. "Ich habe richtig Bock drauf, bei diesem Neustart mitzuhelfen und wieder mit einer Mannschaft arbeiten zu können", erklärte der neue Coach in einer Pressemitteilung des Vereins: "Es liegt viel Arbeit vor uns, aber wir wollen anpacken und sehen die derzeitige Situation als große Chance. Ab heute geht es für uns alle nur noch in Richtung Zukunft."

Halles Sportdirektor Daniel Meyer

Für Halles Sportdirektor Daniel Meyer ist Zimmermann ein Wunschkandidat. Er vereinige viele Komponenten, stehe für Kontinuität und kenne die Liga. Dabei stelle er stets den Verein in den Mittelpunkt. "Er soll uns in Zukunft mit seiner Erfahrung und Besonnenheit die nötige Stabilität beim aktuellen Neuaufbau geben."

Aufstieg als Spieler und Trainer des FC Carl Zeiss Jena

Zimmermann weiß, wie man eine Mannschaft in die 3. Liga führt, schaffte das Kunststück in seiner Zeit beim FC Carl Zeiss Jena vor sieben Jahren. Dort verbrachte der gebürtige Bad Salzunger als Spieler zehn und später als Trainer in unterschiedlichsten Funktionen noch einmal elf Jahre. Nach vier Jahren bei der U23 des 1. FC Köln war Zimmermann ein Jahr ohne Job, in dieser Zeit fiel sein Name bei so manchem Verein. Als Spieler stieg er mit Jena von der Oberliga bis in die 2. Bundesliga auf. 2017 gelang nach nervenaufreibenen Aufstiegsspielen gegen Viktoria Köln (3:2 in Köln und 0:1 in Jena) nach fünf Jahren in der Regionalliga der Aufstieg in die 3. Liga.

Mark Zimmermann nach dem geschafften Aufstieg mit dem FC Carl Zeiss Jena vor sieben Jahren.

rei/pm