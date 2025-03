Fußball | Regionalliga Nullnummer zwischen FC Eilenburg und FSV Zwickau Stand: 07.03.2025 21:10 Uhr

Nach dem Überraschungserfolg gegen Spitzenreiter Lok Leipzig ist der FSV Zwickau wieder zurück auf dem Boden der Tatsachen. Die Westsachsen sind beim FC Eilenburg nicht über ein torloses Unentschieden hinausgekommen.

Erstmals seit Mitte Oktober gelingt dem FSV Zwickau mal wieder kein Tor in einem Regionalliga-Spiel. Das Gastspiel vor 744 Zuschauern im Ilburg Stadion des FC Eilenburg am Freitagabend (7. März) endet 0:0. Während das Remis für Zwickau zu wenig ist, um nochmal oben in der Tabelle anzugreifen, sammelt der FCE einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf.

Zwickau-Trainer Rico Schmitt setzte auf die gleiche Startelf wie beim 2:1-Sieg über Spitzenreiter Lok Leipzig. FCE-Cheftrainer Sascha Prüfer nahm im Vergleich zum 3:0-Erfolg bei Viktoria Berlin zwei Änderungen an seiner Anfangsformation vor. Auf der Doppel-Sechs begannen Marc Zimmermann und Kapitän Michael Schlicht für den gelbgesperrten Moritz Kretzer und Tom Weiß.

Zwickau mit leichtem Chancenplus

Die ersten Minuten des Spiels gehörten dem FSV. Die Gäste kamen in der 6. Minute durch Lukas Eixler zu ihrem ersten Abschluss. Dessen Schuss aus 18 Metern ging rechts am Tor vorbei. Kurz darauf (8.) kam auch Eilenburg zum ersten Abschluss. Jonas Marx versuchte es ebenfalls aus der Distanz, scheiterte aber an FSV-Keeper Lucas Hiemann.

Zwickau ließ in der Folge die ganz große Dominanz vermissen, hatte aber ein leichtes Übergewicht und durch Lucas Albert auch die beste Chance des ersten Durchgangs. In der 43. Minute brach der Angreifer auf der rechten Seite durch und zog von der Strafraumkante ab, verfehlte das Tor aber knapp.

Edelmann hält den Punkt fest

Nach dem Seitenwechsel ging es Zwickau aggressiver an. Eilenburg konnte kaum noch für Entlastung sorgen. Es dauerte aber bis zur 63. Minute ehe es erstmals richtig gefährlich wurde. FSV-Kapitän Mike Könnecke prüfte FCE-Schlussmann Niclas Edelmann mit einem sehenswerten Fernschuss. Der ließ den Ball nach vorne prallen. Den Nachschuss von Albert konnte er dann aber festhalten.

Im weiteren Spielverlauf wurde Eilenburg plötzlich stärker und hatte in der 82. Minute selbst die Chance in Führung zu gehen. Lennert Möbius schoss aus kurzer Distanz aber knapp über das Tor. Die Schlussphase dominierte dann wieder Zwickau. Die letzte Aktion gehörte dem eingewechselten Felix Pilger, der in der 93. Minute aus kurzer Distanz zum Abschluss kam. Mit seinem Kopfball konnte er FCE-Keeper Edelmann allerdings nicht überwinden. Der begrub den Ball unter sich und hielt ihn bis zum Schlusspfiff fest.

SpiO/mru