Handball | 1. Bundesliga THC-Torjägerin Reichert beste Bundesliga-Spielerin der Saison Stand: 20.05.2025 12:53 Uhr

"Diese Saison ist für mich wirklich unbeschreiblich" - so freut sich Johanna Reichert über eine weitere Auszeichnung. Die Rückraumspielerin des Thüringer HC wurde jetzt von der Handball-Bundesliga geehrt.

Den Titel als beste Torschützin der European League hat Johanna Reichert bereits, zusammen mit dem Thüringer HC durfte sie sogar den Europapokalsieg feiern. Nun kommt für die 23-Jährige noch eine weitere Auszeichnung hinzu. Reichert wurde zur Bundesliga-Spielerin der Saison gewählt.

Wie die Handball-Bundesliga der Frauen am Dienstag (20. Mai 2025) bekannt gab, erhielt Reichert die meisten Stimmen bei der Wahl, für die alle Bundesliga-Trainer und Team-Kapitäninnen berechtigt waren.

Reichert: "Haben alles erreichen können"

"Ich habe gar nicht damit gerechnet", freute sich die Österreicherin in THC-Diensten in der Pressemitteilung der Liga. "Es ist mega schön, weil es zeigt, dass sich alle Trainings und die ganze harte Arbeit über die Saison ausgezahlt haben. Es ist mega cool und ich bin sehr glücklich darüber, dass das auch von den Trainern und den anderen Spielerinnen so wahrgenommen wurde. Diese Saison ist für mich wirklich unbeschreiblich, wir haben alles erreichen können, was wir hätten erreichen können."

Reichert überzeugte in der Bundesliga mit 238 Saisontoren sowie 48 Assists und hatte beim Gewinn der European League entscheidenden Anteil.

Schon zwei THC-Spielerinnen ausgezeichnet

Die THC-Rückraumspielerin setzte sich in der Wahl unter anderem gegen Vorjahressiegerin Xenia Smits (HB Ludwigsburg) sowie die beiden Shooting-Stars Nieke Kühne (HSG Blomberg-Lippe) und Nina Engel (HSG Bensheim/Auerbach) durch. Reichert ist nach Iveta Korešová (2017/2018 und 2018/2019) sowie Annika Lott (2022/2023) die dritte THC-Spielerin, die zur Spielerin der Saison gewählt wurde.

2. Liga: Leipzigerin wird Zweite

In der Wahl zur besten Spielerin der 2. Bundesliga musste sich Joanna Granicka vom HC Leipzig dagegen knapp geschlagen geben. Die Polin wurde in der Wahl Zweite hinter ihrer Landsfrau Paulina Uścinowicz vom HSV Solingen-Gräfrath.

dh/pm