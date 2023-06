Basketball | Bundesliga Niners Chemnitz verpflichten "Mentalitätsspieler" aus den USA Stand: 28.06.2023 10:54 Uhr

Ein Muskelpaket mit mentaler Stärke und Treffsicherheit am Korb: Das erhoffen sich die Niners Chemnitz von Neuzugang "Jeff" Garrett Junior. Der 28-Jährige hat bereits in einigen europäischen Ligen gespielt.

Der US-Amerikaner Jeffery Lee "Jeff" Garrett Junior geht künftig bei Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz auf Korbjagd. Der Power Forward kommt vom litauischen Erstligisten CBet Jonava und erhält bei den Sachsen einen Vertrag bis 2024. Das gaben die Chemnitzer am Mittwoch (28.06.2023) bekannt.

Bisher in Luxemburg, Finnland, Ukraine, Litauen

Der 28-jährige Garrett spielte in den vergangenen Jahren in verschiedenen europäischen Ligen, nach Luxemburg (Musel Pikes), Finnland (BC Nokia), der Ukraine (BC Kiew Basket) und Litauen ist Chemnitz nun seine erste Station in der BBL.

"Starker Finisher in Brettnähe"

Niners-Trainer Rodrigo Pastore freut sich auf einen 2,01 Meter großes und 100 Kilogramm schweres Muskelpaket – und einen Mentalitätsspieler. "Jeff will immer gewinnen und scheut sich nicht vor Herausforderungen. Er hat die nötige mentale Robustheit, welche es braucht, um in der Basketball Bundesliga erfolgreich zu sein", wird der Coach in der Pressemitteilung zitiert.

Zudem weiß Pastore: "Jeff ist ein starker Finisher in Brettnähe, hat ein gutes Gespür für Rebounds und vor allem Blocks, wodurch er uns helfen kann, den eigenen Korb noch besser zu beschützen."

126 Pflichtspiele und 153 Dreier

Garrett kam in den vergangenen drei Jahren in Finnland, der Ukraine und Litauen auf 126 Pflichtspiele und stand dabei durchschnittlich 27,5 Minuten auf der Platte. Insgesamt kam er dabei auf 153 Dreier und erzielte durchschnittlich 12,4 Punkte pro Spiel.

Niners: Weitere Verpflichtungen "kurz vor Unterschrift"

Die Niners kündigten in der Mitteilung zudem an, dass "weitere Spieler kurz vor der Vertragsunterschrift" stehen würden. Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold blickte voraus: "Wir wollen eine gute Mischung aus erfahrenen Akteuren und solchen, die einerseits schon einige Erfahrung im Profibasketball haben, aber andererseits auch noch den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung machen können. Jeff Garrett passt genau in dieses Profil, weshalb wir sehr glücklich sind, ihn fortan in unserem Team zu haben."

dh/pm