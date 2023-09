Basketball | Bundesliga Niners Chemnitz verpassen Auftaktsieg bei Meister Ulm Stand: 27.09.2023 22:20 Uhr

Fast das komplette Spiel rannten die Niners Chemnitz einem Rückstand hinterher. Und machten es am Ende doch noch einmal spannend. Mit vielen Fehlern und zu vielen Fouls machten sich die Sachsen das Leben selbst schwer.

Das Team von Rodrigo Pastore hat zum Saisonauftakt der neuen BBL-Saison bei ratiopharm Ulm mit 85:90 (42:51) verloren. Die Niners, die in der letzten Spielzeit beide Partien gegen den späteren Meister gewinnen konnten, nehmen zwar keine Punkte mit nach Chemnitz, können aber auf der Leistung aufbauen.

Yebo macht die Ansage nach Rückstand

Die Niners sahen anfangs, wie die Ulmer ihr Meisterbanner unter das Hallendach zogen. Doch mit einfach nur zugucken war es kurz danach vorbei. Chemnitz kam gut in die Partie, Neuzugang DeAndre Lansdowne erzielte per Korbleger die ersten Punkte der Saison für die Sachsen. Nach knapp fünf Minuten brachte Kaza Kajami-Keane die Gäste per Dreier erstmals in Führung (15:12), doch dann verlor das Team von Rodrigo Pastore komplett den Faden. 13 Punkte erzielten die Niners, ohne einen eigenen Zähler aufs Bord zu bringen.

Ulm zog davon (25:15, 8. Minute). Besonders bei Fastbreaks des schnellen Karim Jallow stellten die Chemnitzer vor Probleme. So ging es auch mit Beginn des zweiten Viertels weiter. Doch dann fielen drei Distanzwürfe in Folge, Kevin Yebo machte in einer Auszeit eine Ansage, die Sachsen waren wieder dran (41:36, 16. Minute). Ulm nahm eine Auszeit und fing sich. Und zog bis zur Halbzeit wieder davon. Zu viele Fehler, zu viele hektische Würfe von weit draußen, ein eingespielter Gegner: der Rückstand ging trotz des Zwischenhochs in Ordnung.

DeAndre Lansdowne überzeugt mit 14 Zählern, verlor aber zu oft den Ball.

Kahami-Keane rutscht der Ausgleich aus den Händen

Nach der Pause kamen die Niners durch Jonas Richter bis auf zwei Zähler heran (54:56, 25. Minute). Pastore hatte die Defensive umgestellt, was Ulm vor Probleme stellte. Trotz vieler Fouls ging der dritte Durchgang mit 16:13 an die Gäste. Im Schlussabschnitt wurde es noch einmal richtig spannend. Nach einem 10:0-Lauf der Chemnitzer war der Rückstand auf drei Punke geschmolzen.

Bis zur letzten Minute blieb es eng: Mit drei Punkten Rückstand kamen die Sachsen an den Ball, doch Kahami-Keane flutschte das Spielgerät aus den Händen und die Ausgleichschance war dahin. Neben Yebo, der mit 21 Punkten bester Werfer auf dem Feld war, stach Lansdowne hervor. Und das nicht nur positiv (14 Zähler), sondern auch negativ mit fünf Ballverlusten. 18 Turnover leisteten sich die Chemnitzer insgesamt. Zu viele, um an diesem Tag aus Ulm etwas mitzunehmen.

