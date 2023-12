Basketball | Europe Cup Niners Chemnitz: Varese vor Augen - Rekord in Reichweite Stand: 05.12.2023 15:19 Uhr

Die Basketballer der Niners Chemnitz im Rampenlicht: Nur drei deutsche Teams schafften mehr als die 16 wettbewerbsübergreifenden Siege in Folge, die den Sachsen bis jetzt gelangen. Am Mittwoch kommt zum Auftakt der Zwischenrunde im FIBA-Europe-Cup der frühere Landesmeister-Cup-Gewinner Varese.

Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz schwimmt derzeit auf einer Erfolgswelle. Und würde diese Welle gerne weiter reiten. Zuletzt gelangen unglaubliche 16 Pflichtspielsiege in Serie. Am Mittwoch (06.12.2023) könnte die glänzende Bilanz noch weiter aufpoliert werden: Zum Auftakt der Zwischenrunde im FIBA-Europe-Cup gegen Itelyum Varese. Sport im Osten überträgt die Partie ab 19 Uhr im Livestream.

Nur Bonn und Alba Berlin waren besser

Auf der offiziellen BBL-Seite sind die Niners noch gar nicht erfasst. Kein Wunder, die Serie läuft ja noch. Derzeit stehen die Sachsen mit ihren 16 wettbewerbsübergreifenden Siegen in dieser Saison auf Platz vier. Erster sind die Telekom Baskets Bonn, die von April bis Juni 2023 in Bundesliga, Pokal und der Champions League sogar 18 Begegnungen in Folge für sich entschieden. Auf Rang zwei gemeinsam befinden sich mit 17 Erfolgen Alba Berlin in der Saison 2013/14 und wieder Bonn in der Zeit von Januar bis April 2023.

Niners-Trainer Rodrigo Pastore muss derzeit den Ball nicht flach halten.

Zum jüngsten überraschend klaren Erfolg in Oldenburg sagte Kapitän Jonas Richter am Dienstag Sport im Osten: "Es war wahnsinnig wichtig, dass wir diese Euphorie und dieses Selbstbewusstsein mitnehmen."

Viele Scorer und beste BBL-Defensive

Als einen Erfolgsfaktor betrachtet der gebürtige Chemnitzer das Spielsystem. "Es ist sehr schwer, Spieler auszumachen, die scoren werden, weil jeder die Chance dazu hat. Wir packen das Gewicht nicht nur auf die Schultern von einem oder zwei Spielern. Diese Unberechenbarkeit ist sehr schwer für die Gegner. Dazu unsere Defense, wir sind in der BBL das Team mit der besten Defensive. Dadurch holen wir uns sehr viel Selbstvertrauen für die Offensive."

Niners-Trio angeschlagen

Die Niners trotzen auch den Verletzten. Derzeit gibt es drei angeschlagene Akteure: Für Spielmacher Kaza Kajami-Keane (Muskelfaserriss) kommt die Partie einen Tick zu früh. Bei Jonas Richter wird eine Schulterprellung unter die Lupe genommen. Beim zweiten Spielmacher DeAndre Lansdowne, der an einer Knieblessur laboriert, ist der Klub optimistisch, dass er am Mittwoch spielen kann.

Varese einst mit Abo auf den Landesmeister-Pokal

Varese ist eine rund 80.000 Einwohner-Stadt in der Lombardei. Der Klub strahlt viel Tradition aus. In den Siebziger Jahren holten die Italiener gleich 16 Titel, darunter gleich fünf Mal zwischen 1970 und 1976 den europäischen Landesmeister-Cup. In dieser Saison gelang das Weiterkommen im Europe Cup als Gruppenzweiter hinter dem Bundesliga-Fünfzehnten BG Göttingen.

Vareses Center Willie Cauley-Stein spielte einst in der NBA bei den Dallas Mavericks und zuletzt bei den Houston Rockets.

Jonas Richter sagt: "Auch gegen Varese wollen wir unsere gute Defense etablieren, den Ball laufen lassen, alle Spieler integrieren." Da käme es dann weniger auf den Gegner an.

Zwischenrunde: Zwei kommen ins Achtelfinale

Nach sechs Siege in der ersten Gruppenphase folgt nun die zweite internationale Gruppenphase: Neben Chemnitz und Varese sind Zorg en Zekerheid Leiden (Niederlande) und CSM Oradea (Rumänien) mit dabei. ZZ Leiden wird vom früheren Weißenfelser Spieler Douglas Spradley trainiert. Die ersten Beiden der Gruppe N kommen weiter und ziehen ins Achtelfinale ein. Die Niners peilen in allen Wettbewerben in dieser Saison die Top 4 an.

---

cke