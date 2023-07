Basketball | Bundesliga Niners Chemnitz: Flügelspieler Brendan Bailey ist der fünfte Neue Stand: 05.07.2023 10:13 Uhr

Die Niners Chemnitz haben das nächste Puzzlestück für den Kader ihrer anstehenden vierten BBL-Saison gefunden. Aus Schweden wechselst ein flexibel einsetzbarer US-Amerikaner zu den Sachsen.

Flügelspieler Brendan Bailey ist der fünfte Neuzugang der Niners Chemnitz. Das gab der Basketball-Bundesligist am Mittwochvormittag (5. Juli) bekannt. Der 26-Jährige stand zuletzt beim schwedischen Erstligisten BC Lulea unter Vertrag. Sein Arbeitspapier bei den Niners gilt bis 2025.

Pastore: "Er hat sein Potenzial noch lange nicht ausgereizt"

Bailey, dessen Vater Thurl in den 1980er und '90er Jahren fast 1.000 NBA-Partien für Utah Jazz und die Minnesota Timberwolves absolvierte, trainiert bereits seit Wochenbeginn in seiner neuen sächsischen Wirkungsstätte. "Das unterstreicht, wie motiviert Brendan an diese Sache herangeht", zeigte sich Niners-Cheftrainer Rodrigo Pastore erfreut und lobte: "Brendan ist ein hochgradig talentierter Basketballer, der sein Potenzial noch lange nicht ausgereizt hat."



Der US-Amerikaner legte in der letzten Saison im Schnitt 17,6 Punkte und 4,5 Rebounds für Lulea auf und wagt nun den Schritt in die BBL. Bailey unterstrich: "Die Niners sind ein äußerst konkurrenzfähiges Team in einer sehr ausgeglichenen Liga, einer der besten in Europa. Dort zweimal hintereinander die Playoffs zu erreichen, spricht für die Qualität des Clubs und ich möchte dazu beitragen, die Erfolgsgeschichte fortzuführen."

red/pm