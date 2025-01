Fußball | Regionalliga Nächster Abgang beim Chemnitzer FC Stand: 04.01.2025 10:13 Uhr

Auf die Joker-Rolle beim Chemnitzer FC hatte Jannick Wolter offenbar keine so richtige Lust mehr: Der Offensivakteur verlässt den Fußball-Regionalligisten und ist damit bereits der zweite Abgang innerhalb weniger Tage.

Klub entsprach dem Wunsch von Wolter

Nach einer Pressemitteilung vom Samstag habe der 20-Jährige um die Auflösung des bis Juni 2025 laufenden Vertrags gebeten. Sportdirektor Chris Löwe sagte: "Jannick ist aufgrund seiner geringen Spielanteile mit dem Wunsch auf uns zugekommen, den Verein zu verlassen, um in Zukunft mehr Spielpraxis zu erhalten. Nach einem Austausch zwischen Cheftrainer, Geschäftsführer und mir sind wir schnell zu dem Entschluss gekommen, dass wir Jannick keine Steine in den Weg legen möchten. Wir bedanken uns bei Jannick für viereinhalb Jahre in unserem Verein und wünschen ihm bei seiner zukünftigen Aufgabe alles Gute und größtmögliche Erfolge."

Jannick Wolter wurde beim CFC in dieser Saison sieben Mal eingewechselt.

Nur zwei Startelf-Einsätze

Wolter war 2020 aus der Jugend des VfL Wolfsburg zum CFC gewechselt. In der laufenden Saison kam er auf neun Einsätze in der Regionalliga, davon aber nur zwei in der Startelf. Wolter traf einmal. Ende des Jahres hatte Chemnitz bereits Rechtsaußen Max Roscher verabschiedet.

