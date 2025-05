Fußball | Saison 25/26 Post vom NOFV: Es sieht gut aus für die Regionalliga-Bewerber Stand: 07.05.2025 10:20 Uhr

Der Nordostdeutsche Fußballverband hat die Regionalligisten unter die Lupe genommen und über den Stand der Zulassung informiert. Einige müssen nachbessern. Ein Stolperstein sollten die geforderten Auflagen aber nicht sein.

Die aktuellen Vereine der Regionalliga Nordost, Süd-Aufsteiger 1. FC Magdeburg II und die potentiellen Aufsteiger der Oberliga Nord sind wirtschaftlich auf einem guten Weg. Ihrer Zulassung für die kommende Regionalliga-Saison steht offenbar nichts im Weg. Nach Prüfung der Unterlagen hat der NOFV die Vereine informiert – einige müssen in den nächsten Wochen jedoch noch Auflagen erfüllen. "Diese sind aber alle zu lösen. Stand jetzt sehe ich bei keinem Verein Probleme", sagte NOFV-Geschäftsführer Till Dahlitz auf Anfrage von SPORT IM OSTEN am Mittwoch (7. Mai).

NOFV-Geschäftsführer Till Dahlitz (mi.) bei der Pressekonferenz zum Aufstiegsgipfel beim NOFV am 31. März 2025.

Dahlitz: "Stand jetzt bei keinem Probleme"

Die ersten Schreiben seien am Montag (5. Mai) verschickt worden, mittlerweile wurden alle Vereine informiert. In Schweigen hüllte sich Dahlitz, wer genau noch nachbessern muss. Manche müssen größere Probleme lösen, andere kleinere, so der NOFV-Geschäftsführer. Kleinere sind beispielsweise, dass es einen Ansprechpartner für das jeweilige Stadion und dessen Infrastruktur braucht oder dass ein Tisch im Dopingkontrollraum steht. Über die endgültige Zulassung entscheidet das Verbandspräsidium auf Vorschlag des Spielausschusses voraussichtlich am 25. Juni.

Trainer Sven Körner und Viktoria Berlin sind aktuell Drittletzter der Regionalliga Nordost.

Viktoria-Sorgen? NOFV hat keine Kenntnis

Auch Viktoria Berlin wird offenbar die Zulassung erhalten. Um den Traditionsverein aus dem Stadtteil Lichterfelde gab es unlängst immer wieder Rückzugsgerüchte. Sogar über die Einstellung des Spielbetriebs noch vor dem Saisonende wurde gemunkelt. Dem NOFV seien existenzielle Probleme beim momentanen Tabellen-16., der seit sechs Spielen auf einen Sieg wartet, aber nicht bekannt, so Dahlitz.

Vor allem der VFC Plauen dürfte interessiert zur Viktoria blicken. Sollten die Hauptstädter tatsächlich zurückziehen, könnte das die Rettung für die sportlich bereits abgestiegenen Vogtländer bedeuten – allerdings nur, wenn der NOFV-Meister aufsteigt.

Oberliga Nord: Preussen, Mahlsdorf oder Lichtenberg?

Grünes Licht erhielt erwartungsgemäß der feststehende Oberliga-Süd-Aufsteiger 1. FC Magdeburg II. In der Nord-Staffel rangeln vier Spieltage vor Schluss derweil realistischerweise noch drei Klubs um den Aufstieg. Aktuell führt der BFC Preussen mit zwei Punkten vor Eintracht Mahlsdorf die Tabelle an, noch einen Zähler weniger hat der SV Lichtenberg auf Rang drei. Um die Zulassung zu erhalten, müssen die Bewerber neben der sportlichen Qualifikation insbesondere infrastrukturelle und organisatorische Kriterien erfüllen.

sst