Fußball Goethes Geist, Toppmöllers Team: Eintracht Frankfurt zu Gast in Weimar Stand: 07.05.2025 11:29 Uhr

Großer Fußball in der Klassikerstadt: Am 21. Mai empfängt der SC 03 Weimar den Bundesligisten Eintracht Frankfurt zum Freundschaftsspiel auf dem Lindenberg. Doch zuvor müssen die Frankfurter noch um den Einzug in die Champions Legaue kämpfen - und die Weimarer den Abstieg in die 7. Liga verhindern.

Von MDR THÜRINGEN

Fußballbundesligist Eintracht Frankfurt kommt auf den Weimarer Lindenberg. Verbandsligist SC 03 Weimar hat die Frankfurter zum Freundschaftsspiel eingeladen. Wie SC-Vorstand Olaf Deregowski am Dienstag mitteilte, findet das Spiel am 21. Mai und damit unmittelbar nach der Bundesliga-Saison statt. Auflaufen wird die erste Mannschaft von Eintracht-Trainer Dino Toppmöller.

Tickets ab dem 12. Mai erhältlich

Vertreter des Fußballbundesligisten werden bereits am Mittwoch den Sportplatz auf dem Weimarer Lindenberg besichtigen. Bis zum Spiel müssten noch eine Menge Vorkehrungen getroffen werden, teilte SC-Vorstand Olaf Deregowski mit. Unter anderem werde am Mittwoch die Anstoßzeit festgelegt. Auch die Verkehrssituation vor Ort wird überprüft und ein Sicherheitskonzept erstellt. Greenkeeper aus dem Golfresort Blankenhain sollen bei der Rasenpflege unterstützen.

Karten für die Partie werden voraussichtlich ab dem 12. Mai über die Geschäftsstelle des SC 03 Weimar verkauft. Auch einen Online-Ticket Verkauf soll es geben. Der Lindenberg hat eine Kapazität von 5.000 Zuschauern.

Für die Fans des SC 03 Weimar gibt es im Mai ein besonderes Highlight. Aber auch der Abstieg muss abgewendet werden.

Auf den Spuren von Goethe

Man habe bereits im vergangenen Jahr Kontakt zu den "Adlern" aufgenommen, so SC-Vorstand Deregowski. 2025 sei ein gutes Jahr für die Frankfurter nach Weimar zu kommen. Schließlich jähre sich auch Goethes Ankunft aus Frankfurt in Weimar zum 250. Mal.

Für Weimar ist es nicht das erste Mal, dass eine Bundesliga-Mannschaft hier gastiert. Auch der FC Bayern München und Schalke 04 waren bereits zu Freundschaftsspielen in der Klassikerstadt. Frankfurt kämpft derzeit in der 1. Bundesliga um den Einzug in die Champions League, die Weimarer befinden sich in der sechstklassigen Thüringenliga auf einem Abstiegsplatz.

MDR (nir/cma)