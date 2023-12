Basketball | Europe Cup Nächste Gala-Vorstellung im Europe Cup! Niners Chemnitz schlagen auch Varese Stand: 06.12.2023 21:05 Uhr

Die Niners Chemnitz sind momentan einfach nicht zu stoppen und haben ihren nächsten, deutlichen Sieg im Europe Cup eingefahren. Gegen den italienischen Vertreter Itelyum Varese gewann das Team von Rodrigo Pastore souverän mit 109:85 (35:16, 27:25, 18:29, 29:15). Center Kevin Yebo zeigte vor allem in der ersten Halbzeit eine bärenstarke Vorstellung und kam am Ende auf 27 Punkte (9/13) und 14 Rebounds. Jeff Garrett steuerte 20 Punkte und neun Rebounds bei.

Niners Chemnitz - Itelyum Varese (Italien)

Die Niners begannen furios und machten vom Tip-Off an deutlich, dass der 17. Sieg in Folge fest eingeplant war. Angeführt von einem herausragenden Kevin Yebo (23 Punkte in der ersten Halbzeit) trafen die Chemnitzer einen Wurf nach dem anderen. Über 57% Wurfquote zur Halbzeit und eine 62:41-Führung zauberten selbst dem sonst so konzentrierten Rodrigo Pastore an der Seitenlinie das ein oder andere Lächeln aufs Gesicht.

Kleine Schwächephase im dritten Quarter

Im dritten Viertel nahmen die Niners dann ein wenig das Tempo raus. Varese nutzte die Gelegenheit sofort aus und robbte sich Stück für Stück näher an die Chemnitzer heran. Kevin Yebo musste mit vier Fouls auf dem Konto früh auf der Bank platznehmen und konnte somit nicht an seine Gala-Vorstellung aus der ersten Hälfte anknüpfen. Mit nur noch zehn Punkten Vorsprung gingen die Chemnitzer ins vierte Viertel.

Niners Chemnitz - Itelyum Varese (Italien)

Dort ließen die Hausherren dann aber nichts mehr anbrennen. Ein starker Jeff Garrett legte in den letzten Minuten den Grundstein für den am Ende deutlichen 109:85-Erfolg gegen die Italiener. Chemnitz hat nun wettbewerbsübergreifend 17 Spiele in Folge gewonnen und sind damit nur noch einen Erfolg vom Rekord von Alba Berlin entfernt. Vielleicht gelingt der ja bereits am kommenden Samstag im Pokal gegen Ulm.

vk