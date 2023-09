Fußball | Regionalliga Nach Vertragsauflösung beim BFC - Backhaus vor Engagement in Aachen Stand: 05.09.2023 13:34 Uhr

Jetzt geht es schnell: Der BFC Dynamo und der wechselwillige Trainer Heiner Backhaus einigen sich auf eine Vertragsauflösung. Der Weg zu Alemannia Aachen scheint frei, der West-Regionalligist wollte keine Ablöse zahlen.

Vor wenigen Tagen arbeitete Heiner Backhaus noch mit dem BFC Dynamo am großen Ziel Aufstieg in die 3. Liga. Dann äußerte der 41-Jährige plötzlich Wechselabsichten in Richtung Aachen. Nun stehen die Zeichen auf ein Engagement in die Regionalliga West, weil die Alemannia keine Ablöse für den Fußballtrainer mehr zahlen müsste.

Vertragsauflösung beim BFC Dynamo

Denn am Dienstag (05.09.2023) einigten sich der BFC Dynamo und Backhaus auf eine Auflösung des noch bis 2024 laufenden Vertrages. Wie der Verein mitteilte, "im beiderseitigen Einvernehmen". Über die Modalitäten vereinbarten beide Seiten Stillschweigen. Backhaus war am vergangenen Samstag "wegen vereinsschädigenden Verhaltens" freigestellt worden, nachdem er Wechselabsichten in Richtung des West-Regionalligisten Alemannia Aachen geäußert hatte.

Angelo Vier - Sportlicher Leiter des BFC Dynamo - und Heiner Backhaus einigten sich auf eine Vertragsauflösung.

Vor 15 Monaten hatte der heute 41-Jährige das Amt beim BFC übernommen. Auch das war nicht ohne Nebengeräusche geschehen, da sich Backhaus zuvor mündlich auf einen Dreijahresvertrag mit Lotte geeinigt hatte. Als der BFC Meistertrainer Christian Benbennek überraschend vor die Tür setzte, entschied sich der gebürtige Wittener für das Angebot aus dem Osten.

rei