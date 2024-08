Sechs Tore Dynamo Dresden schlägt Cottbus im wilden Ost-Duell Stand: 09.08.2024 21:08 Uhr

Dynamo Dresden hat das Ost-Duell gegen Energie Cottbus für sich entschieden. In einer atemberaubenden ersten Halbzeit glich Dynamo einen Rückstand schnell wieder aus, dann belohnte sich die SGD für ihre Überlegenheit.

Dynamo Dresden hat auch das zweite Saisonspiel in der 3. Liga für sich entschieden. Die Mannschaft von Trainer Thomas Stamm gewann das Ost-Duell gegen Energie Cottbus am Freitagabend (09.08.2024) mit 4:2 (2:2). Dynamo musste zunächst einem frühen Zwei-Tore-Rückstand hinterherlaufen, glich diesen in einer atemberaubenden ersten halben Stunde aber schnell wieder aus. Nach dem Seitenwechsel war die SGD überlegen und belohnte sich schließlich dafür.

Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz musste nach seinem Platzverweis bei der 1:2-Auftaktniederlage gegen Arminia Bielefeld auf der Tribüne Platz nehmen, seine Startformation blieb identisch. Dynamo-Coach Stamm wechselte nach dem 2:1-Sieg bei Viktoria Köln einmal: Für Christoph Daferner stürmte Stefan Kutschke.

Halbauer bringt Cottbus in Führung - Cigerci erzielt Traumtor

Das Tempo war sofort hoch, beide Mannschaften spielten mit Vollgas nach vorn. Robin Meißner (3.) und Timmy Thiele (4.) vergaben erste Möglichkeiten. Energie versteckt sich keineswegs und war immer wieder über Konter gefährlich: Thieles Abschluss wurde noch abgefälscht (7.). Die anschließenede Ecke landete vor den Füßen von Phil Halbauer, der sich den Ball an der Strafraumgrenze zurechtlegte und wunderschön zum 0:1 versenkte (8.).

Der frühe Schock für Dresden - und es sollte noch ein zweiter folgen. Nur wenige Minuten später klärte Torwart Tim Schreiber weit vor dem eigenen Gehäuse, allerdings vor die Füße von Tolcay Cigerci, der kurz hinter der Mittellinie sofort abzog und mit dem 0:2 (12.) vielleicht das Tor des Jahres erzielte.

Kutschke versenkt Elfmeter - Menzel erzielt Ausgleich

Dresden berappelte sich nach etwa 24 Minuten: Oliver Batista Meier prüfte Energie-Keeper Elias Bethke mit einem Aufsetzer. Jedoch benötigten die Gastgeber die Hilfe des Gegners, um wieder ins Spiel zurückzufinden: Maximilian Pronichev zupfte Claudio Kammerknecht im Strafraum, Kutschke verwandelte den fälligen Elfmeter zum 1:2 (27.).

Nun waren die Dresdner wieder da - und kamen am Ende einer atemberaubenden ersten halben Stunde tatsächlich zum Ausgleich: Tony Menzel wurde von Jakob Lemmer mit einem Traumpass in Szene gesetzt, umkurvte Bethke und schob ein zum 2:2 (31.). In den letzten Minuten einer weitgehend ausgeglichenen ersten Halbzeit erarbeitete sich Dynamo sogar ein Übergewicht, während sich Cottbus in die Pause rettete: Einen Super-Kopfball von Aljaz Casar klärte Niko Bretschneider auf der Linie an die Unterkatte der Latte (45.).

Dynamo überlegen - Meißner belohnt die Gastgeber

Nach dem Seitenwechsel war Dynamo dann fast komplett überlegen, drängte auf die Führung und hatte auch einige Chancen. Immer wieder war es Menzel, der vor dem Cottbuser Tor auftauchte. Erst bekam er den Ball nach Chip-Pass von Batista Meier aus spitzem Winkel nicht auf das Tor platziert (55.), dann rettete Henry Rorig gerade so vor dem einschussbereiten 19-Jährigen (59.), schließlich setzte Menzel eine Volley-Abnahme über das Tor (61.). Vorher war noch Casar frei zum Schuss gekommen - geblockt (60.).

Dresden vergab die Chancen - und dann hatte Cottbus auf einmal die Riesen-Kontermöglichkeit, doch Thieles Abschluss ging knapp daneben (76.). Und fast im Gegenzug belohnte sich Dynamo schließlich doch noch: Cottbus-Abwehrmann Rorig köpfte eine Flanke zunächst an die Latte, Meißner staubte per Kopf ab zum umjubelten 3:2 (78.).

In der Schlussphase konnte Cottbus nicht mehr antworten - im Gegenteil: Dynamo machte alles klar. Philip Heise blieb ganz cool vor Bethke und entschied die Partie in der Nachspielzeit.

mze