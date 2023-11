Fußball | Champions League Manchester City: Negativ-Serien, Titel, Historie Stand: 27.11.2023 23:19 Uhr

Manchester City gilt als Inbegriff des Kommerzfußballs. Der kassierte titeltechnisch letzte Saison so richtig ab, gewann die Champions League sowie Englands Meisterschaft und Pokal. Derzeit stottert der Motor etwas. Nichtsdestotrotz ist ManCity mehr als nur das Spielzeug eines Scheichs, sondern atmet reichlich Geschichte.

Erling Haaland ist der Topstar der "Skyblues"

Aktuelle Saison

Nach drei Meistertiteln in Folge ist Manchester City natürlich auch in dieser Saison der Topfavorit in der Premier League. Mit sechs Siegen war der Auftakt dann auch sehr erfolgreich. Das 1:1 am Wochenende gegen Liverpool (und davor das 4:4 bei Chelsea) allerdings kostete die Tabellenführung, die nach 13 Spieltagen nun Arsenal innehat. Aber das lässt sich noch regeln. Den Titel des Pokalsiegers dagegen können die Cityzens nicht mehr verteidigen. Grund ist die 0:1-Pleite Ende September bei Newcastle United.

Ein Haaland-Tor gegen Liverpool reichte nur zu einem Punkt.

Statistik-Nerd-Kram

Zwei sieglose Spiele in Folge sind selbst für ManCity nichts komplett Ungewöhnliches, so etwas kommt immer mal wieder vor. Längere Negativserien dagegen muss man schon intensiver suchen. Die letzte gab es im April 2022 (2:2 gegen Liverpool, 0:0 gegen Atlético, 2:3 im FA Cup gegen Liverpool). Sogar schon über fünf Jahre her ist die letzte Drei-Niederlagen-Serie. Gegner waren zwei Mal Liverpool (Champions League) und Manchester United (Premier League).

Kurze Historie

Szene aus dem Lokalderby ManCity vs. ManUnited (1:1) am 21.01.1967.

Wie so viele große Klubs wurde auch Manchester City im 19. Jahrhundert unter einem anderen Namen gegründet. Die Metamorphose kurzgefasst: West Gorton Saint Marks (1880) > Ardwick A.F.C. (1887) > Manchester City F.C. (1894). Der Klub ist übrigens nur zwei Jahre jünger als der Lokalrivale ManUnited.

In den ersten 120 Jahren seiner Existenz pendelte der Verein häufig zwischen der ersten und zweiten englischen Liga hin und her. Insgesamt zwölf Aufstiege wurden gefeiert, der letzte 2002. Seitdem gehört ManCity durchweg zur Premier League. Den ersten von insgesamt acht Meistertiteln gab es 1937, der bislang einzige Triumph im Europapokal war 1970 (EC der Pokalsieger). In dem EC-Finale spielten übrigens auch Colin Bell und Neil Young mit, aber das waren weder der ehemalige Dynamo-Trainer, noch der Sänger. Verrückt: 1937 wurde ManCity Meister und stieg im Jahr darauf ab.

Mannschaftsfoto von 1956. Torhüter ist der legendäre Bert Trautmann, der 15 Jahre bei ManCity spielte.

Besitzer

Seit 2008 gehört der Löwenanteil des Klubs einer Investmentfirma aus dem Emirat Abu Dhabi und damit praktisch der dortigen Herrscherfamilie.

UEFA-Sperre und Duelle mit RB

Vorletzte Saison trafen ManCity und RB Leipzig erstmals aufeinander. Das war auf gewisse Weise ein kleines "Wunder". Denn 2020 wurde der Klub wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay von der UEFA für zwei Jahre gesperrt. Die Strafe wurde aber vom Internationalen Sportgerichtshof CAS aufgehoben, die Geldbuße von 30 Millionen Euro wurde reduziert. Das erste Gruppenspiel gegen RB wurde übrigens 6:3 gewonnen, das zweite mit 1:2 verloren. Letzte Saison traf man im Achtelfinale erneut aufeinander. Dem 1:1 in Leipzig folgten ein 7:0 in Manchester - und etwas später dann der Finalsieg gegen Inter Mailand.

Das Stadion

In den ersten sieben Jahren seiner Existenz wechselte der Klub seine Heimstätte fast jährlich, dann spielte man knapp 40 Jahre an der Hyde Road (40.000 Zuschauer). 1923 war dann der Umzug in das neue Stadion in der Maine Road. Die Arena fasste bis zu 85.000 Zuschauer, bei ihrem letzten Fußballspiel waren es noch 35.000. Heute steht auf dem Areal eine Wohnsiedlung.



Heimstätte von Manchester City ist seit 2003 das "City of Manchester Stadium", das für die Commonwealth Games 2002 gebaut worden war und dann von der Stadt gekauft wurde. Nach diversen Umbauten und Modernisierungen hat das jetzige "Etihad Stadium" 53.400 Plätze, aber ein weiterer Ausbau ist geplant.

ManCity-Torwart Peter Schmeichel im letzten Spiel seiner Karriere und im letzten Spiel im Stadion an der Maine Road im Mai 2003.

Kaderwerte und Transfers

ManCitys Marktwert-"Sturzflug" von 1,08 Mrd. Euro (vorletztes Jahr) auf 1,05 Mrd. Euro ist längst wieder beendet. Mit 1,26 Mrd. Euro (Quelle: transfermarkt.de) hat City den wertvollsten Kader der Welt. 118 Mio. Euro für einen einzigen Spieler wie im Sommer 2021 (Jack Grealish) musste der Klub dafür nicht mehr ausgeben. Aber die 90 Mio. für den Leipziger Innenverteidiger Josko Gvardiol sind auch kein Pappenstiel. Und für Matheus Nunes wurden immerhin auch noch 62 Mio. gezahlt.

Bekannte Namen

Auch wenn man die Premier League nicht so eifrig verfolgt, findet man in ManCitys Kader viele bekannte Namen. Neben Erling Haaland sind das beispielsweise Phil Foden, der Portugiese Bernardo Silva oder der Spanier Rodri. Alles Nationalspieler natürlich. Seit inzwischen über acht Jahren im Klub ist der ehemalige Wolfsburger Kevin de Bruyne.

Kapitän bei ManCity ist übrigens nicht mehr Ilkay Gündogan. Der gebürtige Ruhrpottler wechselte im Sommer ablösefrei zum FC Barcelona. Aktuell trägt Rechtsverteidiger Kyle Walker die Kapitänsbinde. Er ist schon seit sechs Jahren in Manchester. Bester Torschütze und Scorer in der noch jungen aktuellen Saison ist, natürlich, einmal mehr Erling Haaland (18 Tore, 4 Vorlagen). Nach ihm kommt Julián Álvarez (7/6).

Ilkay Gündogan war bei ManCity nicht mehr wegzudenken - und ging weg.

Einfach nur Pep

Das Fußballgeschäft ist schnelllebig, erst recht für Trainer. Pep Guardiola sitzt bei Manchester trotzdem fest im Sattel, und das immerhin schon seit 2016, als er nach seiner dreijährigen Station bei Bayern München auf die Insel wechselte. Er führte ManCity zu fünf englischen Meisterschaften (2018, 2019, 2021, 2022, 2023). Guardiola gilt als eigen, detailversessen und extrem fordernd. Widerspruch mag er nicht. Außerdem ist er sehr verschlossen. Privates kann man ihm nicht entlocken, Kommunikation ist aber grundsätzlich nicht so sein Ding: Er soll schon Spieler zum Transfer freigegeben haben, ohne sie darüber zu informieren.

Manchester Citys Trainer Pep Guardiola an der Seitenlinie

Sven Kups