Fußball | 2. Bundesliga Magdeburg peilt gegen Ex-Coach Härtel ersten Saisonsieg an Stand: 05.08.2023 09:58 Uhr

Der 1. FC Magdeburg tritt beim ersten Heimspiel in der neuen Fußball-Zweitliga-Saison gegen die eigene Vergangenheit an: Ex-Meistertrainer Jens Härtel kommt mit Eintracht Braunschweig zum Nachbarschaftsduell.

Nach dem unbefriedigenden 1:1 beim Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden will Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg im ersten Heimspiel der Saison den ersten Sieg einfahren. Dabei kommt es am Sonntag (13:30 Uhr/Live-Ticker und Audiostream in der SpiO-App) gegen Eintracht Braunschweig zum Wiedersehen mit Jens Härtel.

Titz rechnet mit kompaktem Härtel-Team

Der frühere Magdeburger Aufstiegscoach, der die Elbestädter von der 4. in die 2. Liga führte, ist jetzt der Chef-Übungsleiter beim Kontrahenten. Über den Gegner sagte FCM-Trainer Christian Titz am Freitag: "Braunschweig ist grundsätzlich eine Mannschaft, die eine hohe Laufintensität und Körperlichkeit ins Spiel bringt." Das Spiel der Niedersachsen sei auf Kompaktheit und Zweikampfstärke ausgerichtet, führte Titz aus, der durchaus Respekt vor den Gegenstößen der Eintracht hat: "Sie legen großen Wert auf Umkehrspiel, womit sie schnell ihre Zielspieler einsetzen."

Man habe sich akribisch darauf vorbereitet. Und dementsprechend besprochen, wie man verteidigen und anlaufen wolle. "In der Endzone wollen wir Lösungen über den spielerischen Aspekt finden", sagte Titz. Nicht im Kader der Magdeburger stehen nach wie vor die angeschlagenen Luc Castaignos (30) und Ersatztorwart Noah Kruth (20). Bei Castaignos hofft der Trainer, dass er nächste Woche wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen kann.

Härtel: "Hat Spaß gemacht, dort zu arbeiten"

Für Eintracht-Trainer Jens Härtel ist es eine Rückkehr. Der 54-Jährige arbeitete von 2014 bis 2018 als Trainer in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt, führte die Magdeburger aus der Regionalliga zum erstmaligen Aufstieg in die 2. Bundesliga. "Ich fahre immer gerne zurück nach Magdeburg, es hat Spaß gemacht, dort zu arbeiten", sagte er.

Er sieht beim FCM eine Weiterentwicklung im Vergleich zum Saisonstart vor einem Jahr: "Sie sind stabiler als letztes Jahr. Sie haben im Gegenpressing deutlich zugelegt, sind da viel aggressiver und robuster." Sie hätten schon vorher ein gutes Positionsspiel gehabt, dazu gute Individualisten wie Atik, Ceka und Schuler in ihren Reihen: "Sie sind eine der spielstärksten Mannschaften der Liga, Darauf müssen wir uns einstellen."

Nach der unglücklichen Last-Minute-0:1-Heimniederlage am ersten Spieltag gegen Holstein Kiel wollen die Niedersachsen einen Fehlstart in die neue Saison vermeiden. Dabei setzt Härtel vor allem auf die eigenen Qualitäten: "Wir müssen an unseren Stärken dranbleiben. Wir sind eine Umschaltmannschaft. Magdeburg wird nicht alles wegverteidigen können, diese Möglichkeiten müssen wir dann nutzen", fordert der Coach.

Jens Härtel stieg mit dem FCM zweimal auf. Bei den Anhängern hat er immer noch ein Stein im Brett.

Mehr als 27.000 Karten weg

Am Freitag waren 27.500 Tickets verkauft. 3.000 Gäste-Fans kommen aus dem nahe gelegenen Braunschweig. Die MDCC-Arena könnte am Sonntag mit 28.300 Zuschauern ausverkauft sein.

