Fußball | 2. Bundesliga Magdeburg erwartet in Kiel "eine andere Mannschaft" Stand: 18.08.2023 15:41 Uhr

Nach dem knappen Sieg im DFB-Pokal geht es für den 1. FC Magdeburg in den hohen Norden zu Holstein Kiel. Trainer Christian Titz sieht einen anderen Gegner als noch in der Vorsaison auf sein Team zukommen.

Am Sonntag (20. August, 13:30 live im Ticker in der SpiO-App und bei sport-im-osten.de) trifft der 1. FC Magdeburg auf den Vorjahresachten Holstein Kiel. Die Norddeutschen sind perfekt in die neue Saison gestartet, haben beide Partien in der 2. Bundesliga gewonnen. Doch der FCM muss sich nicht verstecken, ist nach drei Pflichtspielen noch ungeschlagen

Christian Titz: "Das ist jetzt eine andere Mannschaft"

In der vergangenen Saison hatte der FCM die Partie in Kiel mit 3:2 (1:1) gewonnen. Auf die Begegnung ansgesprochen stellte Christian Titz auf der Pressekonferenz klar: "Das ist jetzt eine andere Mannschaft." Etliche Spieler haben die Norddeutschen geholt und abgegeben, etwa Ahmet Arslan, der jetzt für die Magdeburger kickt. Doch die Spielidee habe sich nicht geändert: Kompaktheit, variable Sechser, Offensivspieler, die sich ins Mittelfeld fallen lassen und besonders: Standardstärke. Zum Saisonauftakt gegen Wehen Wiesbaden war das noch die Achillesferse der Elbestädter.

El Hankouri soll Bockhorn ersetzen

In der Verteidigung wird Herbert Bockhorn fehlen, der sich im Pokalspiel gegen Regensburg einen Bänderriss zugezogen hat. Ein weiterer Grund, dass sich der FCM auf der Außenverteidigerposition weiter umgucken will. "Aber wir würden nur etwas machen, wenn wir das Gefühl haben, das würde uns weiterhelfen", so Titz. Mohammed El Hankouri wird wahrscheinlich auf die Rechtsverteidigerposition rücken. Daniel Elfadli ist ins Training zurückgekehrt und ein Einsatz möglich. Zu einem möglichen Abgang des 26-Jährigen verkündete Titz nichts neues.

In den ersten drei Partien hatte Magdeburg in der Schlussphase Probleme, zuletzt im Pokal bei Jahn Regensburg. Der FCM-Coach machte dafür besonders die Qualität der Gegner verantwortlich. "Aber wir wollen natürlich immer eins weiter verbessern und das ist die Art wie wir verteidigen. Wobei ich finde, dass wir da auf einem guten Weg sind." Besonders die Gefahr hoher Bälle auf die Verteidigung hat der 52-Jährige als einen Ansatzpunkt zur Verbesserung ausgemacht. Dazu gelte es gegen Kiel aber auch die schnellen Angreifer nicht aus den Augen zu verlieren.

jar