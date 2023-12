Fußball | EM-Auslosung Lösbare EM-Aufgaben für die deutsche Nationalmannschaft Stand: 02.12.2023 18:56 Uhr

Die deutschen Fußballer gehen den ganz dicken Brocken bei der WM zunächst aus dem Weg. Die Auslosung in Hamburg ergab, es geht für das Nagelsmann-Team gegen Schottland, Ungarn und die Schweiz. In Leipzig spielen u.a. Italien, Frankreich und die Niederlande.

Drei Topspiele für Leipzig

Die drei Vorrundenspiele, die in Leipzig ausgetragen werden, können sich sehen lassen. Am 18. Juni trifft Portugal in der Gruppe F auf Tschechien. Am 21. Juni spielen in Gruppe D die Niederlande und Frankreich gegeneinander. Am 24. Juni steht noch das Spiel Kroatien gegen Italien aus Gruppe B an. Das ergab die feierliche Auslosung am Samstag in der Hamburger Elbphilharmonie.

Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt bei der Heim-EM 2024 in der Gruppenphase gegen Schottland, Ungarn und die Schweiz. Die Schotten sind am 14. Juni in der Münchner Arena Auftaktgegner der DFB-Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Gegen Ungarn spielt die Nationalmannschaft am 19. Juni in Stuttgart, zum deutschen Abschluss der Gruppenphase geht es am 23. Juni in Frankfurt/Main gegen die Schweizer. Die beiden Gruppenersten sowie die vier besten Gruppendritten erreichen das Achtelfinale, in dem es für Deutschland schon gegen Spanien oder England gehen könnte. Das Ziel aller Teams ist das Finale im Berliner Olympiastadion am 14. Juli.

Nagelsmanns Auswahl steckt nach den enttäuschenden Novemberspielen gegen die Türkei (2:3) und in Wien gegen Österreich (0:2) wieder im Stimmungstief. Erst im März wird die EM-Vorbereitung fortgesetzt, mit Testspielen gegen die Niederlande und in Frankreich. "Die Wahrheit kommt im Sommer", hatte DFB-Sportdirektor Rudi Völler am Freitag gesagt.

Die Gruppen im Überblick

Gruppe A Deutschland Schottland Ungarn Schweiz

Gruppe B Spanien Kroatien Italien Albanien

Gruppe C Slowenien Dänemark Serbien England

Gruppe D Quali A Niederlande Österreich Frankreich

Gruppe E Belgien Slowakei Rumänien Quali B

Gruppe F Türkei Quali C Portugal Tschechien

dpa