Kanuslalom | Europaspiele Lilik erstmals Europameisterin im Canadier-Einer Stand: 02.07.2023 13:04 Uhr

Nach WM-Gold im Canadier-Einer kann sich Slalom-Kanutin Elena Lilik aus Weimar nun auch Europameisterin nennen. Die 24-Jährige triumphierte in Krakau nach einem engen Finale.

Elena Lilik ist neue Europameisterin im Kanuslalom. Die in Weimar geborene und in Augsburg trainierende 24-Jährige gewann zum Abschluss der Europaspiele in Krakau am Sonntag (02.07.2023) EM-Gold vor der Polin Klaudia Zwolinska und Mallory Franklin aus Großbritannien. Lilik leistete sich zwar zwei Stangenberührungen, war aber trotzdem schneller als ihre Konkurrentinnen. Im Ziel hatte sie sechs Zehntel Vorsprung auf Zwolinska.

Für Lilik ist es der dritte große Titel ihrer Karriere. 2021 hatte sie bereits WM-Gold im Einer in Bratislava geholt, ein Jahr später triumphierte sie mit der Mannschaft bei den Heim-Weltmeisterschaften in Augsburg.

Herzog und Franz ohne weitere Medaillen

Andrea Herzog und Nele Bayn vom SC DHfK Leipzig schieden bereits im Halbfinale aus. Die Olympia-Dritte Herzog, Bayn und Lilik hatten am Freitag Bronze im Teamwettwerb gewonnen. Der Leipziger Franz Anton und Timo Trummer aus Zeitz konnten sogar über Gold im Team jubeln. Im Einzelwettbewerb am Sonntag verpasste Trummer das Podest als Fünfter. Anton landete auf Platz acht.

Am Samstag hatte Ricarda Funk (Bad Neuenahr) die Goldmedaille im Einer-Kajak gewonnen. Nach Funk sicherte auch Lilik dem deutschen Team mit dem Sieg einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

jsc