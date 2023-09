Ringen | WM Leipzigerin Blayvas gewinnt Bronze in Belgrad Stand: 19.09.2023 20:53 Uhr

Freude beim Deutschen Ringer-Bund bei der Weltmeisterschaft in Belgrad: Dank Anastasia Blayvas taucht das deutsche Team nun im Medaillenspiegel auf. Die Freistil-Ringerin vom KFC Leipzig holte Bronze in ihrer Gewichtsklasse.

Ringerin Anastasia Blayvas hat bei den Weltmeisterschaften in Belgrad überraschend Bronze gewonnen und dem deutschen Team die erste Medaille gesichert. Die Leipzigerin besiegte am Dienstagabend (19.09.2023) in der serbischen Hauptstadt die Inderin Neha Sharma im kleinen Finale der Gewichtsklasse bis 55 kg und feierte damit den größten Erfolg ihrer Karriere.

Wenig später verpasste Elena Brugger (Adelhausen) im Bronzekampf der Gewichtsklasse bis 59 kg eine zweite Medaille für die Auswahl des DRB. Brugger, die bei der EM im April noch Bronze in der Kategorie bis 57 kg gewonnen hatte, musste sich im kleinen Finale der Dänin Othelie Annette Höie geschlagen geben. Mit Platz fünf konnte die Südbadenerin aber dennoch hoch zufrieden sein.

Für Olympia in andere Gewichtsklasse

Einziger Wermutstropfen: Bei den Olympischen Sommerspielen im kommenden Jahr in Paris gehören die Klassen bis 55 und 59 kg nicht zum Programm - statt zehn Kategorien bei der WM gibt es dort nur sechs Entscheidungen. Für Blayvas und Brugger kämen dann die Klassen bis 53 und 57 kg infrage.

Freistil-Männer vorerst ohne Olympia-Ticket

Die deutschen Freistil-Männer haben die begehrten Olympia-Tickets bei der Ringer-Weltmeisterschaft in Belgrad verpasst. Erik Thiele schied nach einem bis dahin guten Turnier am Dienstag unglücklich in der Hoffnungsrunde der Gewichtsklasse bis 97 Kilogramm aus. Der EM-Dritte von 2016 unterlag dem Türken Ibrahim Ciftci mit 1:3, sein letzter Angriff zum vermeintlichen Sieg kam zu spät und wurde daher nicht mehr gewertet. Thieles Teamkollegen waren allesamt schon vorher gescheitert.

Wer es bei den Titelkämpfen in der serbischen Hauptstadt in einer der olympischen Klassen unter die Top 5 schafft, sichert seinem Land einen Quotenplatz für die Spiele 2024 in Paris. Die deutsche Freistil-Riege muss nun darauf hoffen, bei einem der Qualifikationsturniere im kommenden Frühjahr noch Olympia-Tickets lösen zu können.

sid/dpa