Eishockey | DEL2 Lausitzer Füchse starten mit Niederlage in die Pre-Playoffs

Lausitzer Füchse starten mit Niederlage in die Pre-Playoffs Stand: 05.03.2025

Die Lausitzer Füchse haben im Kampf um den Einzug in die Finalrunde der DEL2 einen ersten Rückschlag hinnehmen müssen. Im ersten Spiel der Pre-Playoffs unterlagen sie zu Hause gegen Freiburg.

Das Zweitliga-Team aus Weißwasser unterlag in Spiel eins der vorgeschalteten Serie am Mittwoch (5. März 2025) mit 3:5 (1:1, 1:2, 1:2) und liegt damit in der "best-of-three"-Serie mit 0:1 in Rückstand.

In einem ansehnlichen ersten Drittel waren die Füchse zunächst das bessere Team, nutzten ihr ersten Powerplay und gingen so durch Matej Leden mit 1:0 in Führung (6.). Doch Freiburg gelang noch vor der Drittelsirene durch Sameli Ventelä der Ausgleich. Im zweiten Abschnitt erhöhte Nikolas Linsenmaier nach nur 21 Sekunden, Tomas Schwamberger legte knappe drei Minuten später gar das dritte Tor der Gäste nach.

Charlie Jahnke sorgte nach 28 Minuten mit einer Einzelaktion wieder für etwas Hoffnung in der Eisarena. Das 2:4 von Schwamberger (44.) im Schlussdrittel konterte Jordan Taupert knapp sechs Minuten später. Doch auch der letzte Treffer war den Gästen vorbehalten, die damit am Freitag ihrerseits den ersten Matchball um den Einzug in die Playoffs haben.

SpiO