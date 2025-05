Turnfest in Leipzig "Jump-Junior-Cup" - die Teilnehmer stehen fest! Stand: 14.05.2025 10:00 Uhr

Die Teilnehmer für den "Jump Junior Cup" am 29. Mai beim Turnfest in Leipzig stehen fest. Je ein Grundschulteam aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen treten in einem sportlichen Wettstreit gegeneinander an – der MDR überträgt am Himmelfahrtstag ab 16 Uhr live von der Neuen Messe.

Nach dem Entscheid der MDR-Jury gehen ins Rennen: Die Grundschule am Klosterberg aus Demitz-Thumitz für Sachsen, für Sachsen-Anhalt die Thomas-Müntzer-Grundschule aus Eisleben und für Thüringen die Grundschule Dippach aus Werra-Suhl-Tal. Der MDR und die Landessportbünde hatten in den vergangenen Wochen zur Bewerbung aufgerufen. Die Mannschaften bestehen aus drei Erwachsenen und 21 Kindern der dritten und vierten Klasse, davon mindestens sieben Mädchen. In verschiedenen "Staffelspielen" mit und ohne Ball wird beim Jump Junior Cup in Leipzig nun der Gewinner ermittelt.

Sachsen: Grundschule am Klosterberg aus Demitz-Thumitz

"Wir sind unheimlich stolz, dass wir unser Bundesland Sachsen vertreten dürfen – das ist schon jetzt ein Sieg für uns", freute sich Direktor Bernd Gärtner: "Wir sind eine kleine einzügige Grundschule im ländlichen Raum mit etwa 80 Schüler. Diese Aktion finden wir total cool." An seiner Schule dreht sich viel um Sport. Wettbewerbe werden auf die Beine gestellt. Auch in den großen Pausen ist Bewegung angesagt: Die Hofpause findet auf dem Schulhof statt. Dort kann man klettern, Ball spielen, hüpfen und vieles mehr. In der bewegten Pause, die auf der Wiese stattfindet, kann man sich Sportgeräte .aus einer Gartenhütte ausleihen, die man mit einem Sponsorenlauf finanziert hat. Gärtner: "Bei uns in der Schule fällt keine Sportstunde aus, weil Bewegung das A und O ist."

Sachsen-Anhalt: Thomas-Müntzer-Grundschule aus Eisleben

Auch die Grundschule in Eisleben ist sportbegeistert, nimmt regelmäßig an sportlichen Wettkämpfen im Handball, Fußball oder der Leichtathletik teil. Ein zusätzlicher Trumpf im sportlichen Wettstreit beim Turnfest in Leipzig könnte sein: Einige Kinder der Schule turnen seit Jahren mit viel Spaß und Freude im Mansfelder Turnverein. Direktorin Stefanie Bundschuh bastelt schon an einem starken Team. "Die Teilnahme ist für die Kinder ein Hauptgewinn", sagte Bundschuh. Angeschoben hatte die Bewerbung Elternvertreterin Julia Machleb.

Thüringen: Grundschule Dippach aus Werra-Suhl-Tal

"Das ist einfach großartig, dass wir dabei sein können. Dieser coole Aufruf war auch wie für uns gemacht", sagte Direktorin Yvonne Babock von der kleinen "Dorfschule" in Dippach. In der Bewerbung hieß es: "Bei uns gibt es zahlreiche Bewegungsangebote, Sportwettbewerbe und Projekte, die uns fit und gesund halten. Ganz nach unserem Motto 'Bewegung macht schlau' starten wir jeden Tag in eine aktive Lernzeit. Aber auch unsere Kollegen sind immer mit an Bord. Unsere Schulleiterin ist gleichzeitig die Sportlehrerin, der Musiklehrer kickt gern mit den Kindern auf dem Bolzplatz und unsere Beratungslehrerin, eine begnadete Handballspielerin, hat immer einen Ball mit im Gepäck. Gemeinsam nehmen wir am Unternehmerlauf, natürlich auch mit Erzieherinnen, teil."

Leipzig ruft zum Turnfest

Das deutsche Turnfest gastiert vom 28. Mai 2025 fünf Tage lang in der sächsischen Metropole. 80.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie 750.000 Besucher werden erwartet. Im Rahmen des Turnfestes findet die Europameisterschaft im Turnen statt. Dazu gibt es weitere Meisterschaften, auch eine Team-WM im Rhönradturnen. SPORT IM OSTEN streamt täglich live von der größten Wettkampf- und Breitensportveranstaltung der Welt. Die Großveranstaltung mit Teilnehmenden von 5 bis 85 Jahren ist zudem ausführlich Thema bei MDR AKTUELL im MDR-Fernsehen und in der ARD Mediathek.