Fußball | Regionalliga Chemie Leipzigs Florian "Kirsche" Kirstein hängt Fußballschuhe an den Nagel Stand: 14.05.2025 11:51 Uhr

Nach mehr als 150 Pflichtspielen für die BSG Chemie Leipzig ist Schluss: Florian Kirstein wird nach dieser Saison seine Karriere beenden. Zuvor soll noch der Klassenerhalt endgültig eingetütet werden.

Das teilte der 29 Jahre alte Angreifer am Dienstag (13. Mai) in einer Videobotschaft auf der Facebook-Seite der BSG mit. "Liebe Chemie-Fans, das Spiel am Sonntag gegen Jena wird mein letztes Spiel für Chemie und auch das letzte meiner Karriere sein", erklärte Kirstein auf dem Rasen des Alfred-Kunze-Sportparks. Der Mittelstürmer hatte bereits im vergangenen Jahr an ein Karriereende gedacht, nun soll endgültig Schluss sein.

Mai 2022: Kirstein wird zum Derbyhelden

Kirstein, gebürtig aus Lauchhammer, hatte sich vor acht Jahren den Leutzschern angeschlossen und schaffte über die U23 den Sprung in den Kader der Regionalliga-Mannschaft. Seitdem absolvierte er wettbewerbsübergreifend 155 Pflichtspiele für Chemie, in denen ihm 29 Treffer und 21 Vorlagen gelangen. Besonders in Erinnerung dürfte sein 2:1-Siegtreffer vor drei Jahren im Ortsderby gegen Lok Leipzig bleiben.

Voller Einsatz für Chemie Leipzig: Florian Kirstein (r.) im vergangenen Jahr im Derby gegen Lok Leipzigs Lukas Wilton.

Klassenerhalt gegen Jena?

Die aktuelle Saison läuft für Chemie und Kirstein allerdings mehr als durchwachsen. Während sein Verein weiter um den Klassenerhalt kämpft, blieb die Stammkraft im Angriff vor dem gegnerischen Tor bisher glücklos. Eine Chance bleibt ihm noch, wenn die BSG zum Saisonfinale am Sonntag (13 Uhr im Liveticker) den FC Carl Zeiss Jena empfängt.

Schon ein Punkt würde Chemie reichen, um den Klassenerhalt endgültig einzusacken. Auch deshalb wandte sich Kirstein noch einmal an die Fans: "Erscheint zahlreich und pusht uns nach vorn, damit wir das gemeinsame Ziel Klassenerhalt erreichen."

SpiO