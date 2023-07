Boxen | Kampfabend in Magdeburg Julian Vogel: "Kindheitstraum wird wahr" Stand: 11.07.2023 19:20 Uhr

Für Box-Talent Julian Vogel geht am Samstag ein Kindheitstraums in Erfüllung. Der 20-Jährige steigt im Magdeburger "SES Fight Club" in den Ring und kämpft gegen Mykyta Alistratov um den WBO-Junioren-WM-Titel. "Sport im Osten" zeigt den Kampfabend im Livestream.

Julian Vogel hat am Samstag den bisher größten Kampf seiner noch jungen Karriere vor der Brust. Der 20-Jährige aus Aschersleben steigt für das "Team Deutschland" im Magdeburger "SES Fight Club" in den Ring und kämpft um den WBO-Junioren-WM-Titel. Der Super-Weltergewichtler hat bislang elf Profi-Kämpfe absolviert, die er allesamt gewinnen konnte. Nun wartet am Samstag der 23-jährige Ukrainer Mykyta Alistratov, der in seinen acht Profi-Kämpfen ebenfalls ungeschlagen gebleiben ist.

Vogel als Kind schon im Ring

Vogel begann als Sechsjähriger mit dem Boxen, nachdem er sich auch in anderen Sportarten versuchte. Immer wieder zog es ihn an den Ring, da auch sein Vater aktiver Boxer war und später als Trainer arbeitete. Im Juni 2020 starb sein Vater, doch Vogel machte trotz des schmerzlichen Verlustes weiter. Sein Talent blieb dem SES-Boxstall nicht verborgen. "Wir haben ihn immer auf dem Schirm gehabt und haben mit ihm gesprochen. Und er hat zu mir gesagt, er hätte sich nie getraut, uns zu fragen, bei uns zu boxen", sagte SES-Promoter Ulf Steinforth, für dessen Boxstall er inzwischen in acht Kämpfen im Ring stand.

Kindheitstraum wird Realität

Für Vogel erfüllt sich nun am Samstag ein Kindheitstraum, wie der SES-Boxer am Dienstag auf der Pressekonferenz verriet: "Ich wollte immer einen Gürtel haben. Als kleines Kind habe ich immer davon geträumt. Und jetzt bei den Junioren um die WM zu boxen, ist riesig und bedeutet mir sehr viel." Seinen Gegner schätzt er hoch ein. Da Vogel nur ein paar Zentimeter größer als der Ukrainer ist, halten sich die optischen Vorteile des Deutschen in Grenzen. "Ich habe wahrscheinlich ein bisschen mehr Reichweite. Aber wie sich das im Kampf gestalten lässt, wird man erst am Samstag sehen. Jeder wird seinen Plan haben, den er versucht umzusetzen. Und der seinen Plan durchsetzt, wird am Ende gewinnen."

Alistratov: "Können beide mit K.o. gewinnen"

Auch Alistratov, der momentan in Prag lebt und trainiert, fiebert dem Fight entgegen. "Das wird mein bisher größter Kampf. Julian kann als Boxer alles und es ist alles möglich. Beide können wir auch mit K.o. gewinnen.“

Steinforth: "Wird kein Spaziergang"

Für den Samstag erwartet Promoter Steinforth einen engen Kampf. "Es ist ein 50:50-Ding. Die Tagesform wird entscheiden. Es wird eine schwere Aufgabe für Julian, ich traue ihm das zu, aber es wird kein Spaziergang." Auch Vogels Trainer Dirk Dzemski sieht seinen Schützling am Ende des Kampfabends als Sieger: "Julian weiß worum es geht. Seine Entwicklung geht stetig nach oben und ich erwarte bei diesem starken Gegner einen konzentrierten, fokussierten Julian Vogel. Dann kann er seinen großen Traum wahrmachen."

Auch Fress steigt in den Ring

Neben Vogel steigen auch Cruisergewichtler Roman Fress und die "Team Deutschland"-Boxer Robin Rehse, Marlon Dzemski, Artur Henrik, Tom Laske, Artur Reis, Ilja Mezencev, Lara Ochmann und Gastboxerin Eda Essaoudi in den Ring. Der Boxabend wird im Livestream auf sport-im-osten.de und in der "SpiO"-App übertragen.

red/pm