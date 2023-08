Fußball | 3. Liga Joker Schwirten schießt Aue zum späten Sieg gegen Sandhausen Stand: 23.08.2023 21:04 Uhr

Der FC Erzgebirge Aue hat gegen Zweitligaabsteiger den nächsten Sieg eingefahren. Trotz kurzer Regeneration und einem Spitzenteam als Gegner haben die Sachsen die Punkte Zuhause behalten.

Der FC Erzgebirge Aue hat gegen den SV Sandhausen ein 2:1 (1:1) geholt. Dabei trafen die Veilchen sehr früh und sehr spät und vergaben dazu sogar noch einen Strafstoß gegen den hochambitionierten SVS.

Seitz bringt Aue schnell in Führung

Für den verletzten Linus Rosenlöcher rückte Kilian Jakob auf die Linksverteidigerposition. Die Partie begann rasant. Sean Seitz, der bereits in Essen genetzt hatte, zeigte eine tolle Einzelaktion und fasste sich ein Herz. Sein Abschluss von halblinks ging genau in den Knick (4. Minute).

Doch die Führung währte nicht lang. Sandhausens David Otto glich fast postwendend per Kopf aus (7. Minute). Aue hatte in der Folge mehr vom Spiel, fand aber selten den Weg ins Angriffsdrittel. Zu kompakt standen die Gäste im Zentrum. Fünf Ecken hatte Aue im ersten Durchgang, keine brachte Gefahr. Sandhausen verlegte sich aufs Kontern über den auffälligen Abu-Bekir El-Zein, den die Veilchen selten in den Griff bekamen. Doch gefährliche Chancen sprangen auch für den Zweitligaabsteiger nicht heraus.

Tashchy verschießt Strafstoß, Schwirten trifft spät

Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Gäste mutiger, sammelten Ecke um Ecke. Aue kam selten hinten raus. Bis zur 64. Minute. Die Veilchen konterten, Omar Sijaric stand auf der linken Seite komplett frei, zog in den Strafraum und wurde von Yassin Ben Balla gelegt: Strafstoß. Doch Boris Tashchy fand seinen Meister in Nikolai Rehnen im Kasten der Sandhäuser.

Die Gäste gingen volles Risiko, wechselten offensiv. Doch das bessere Händchen hatte der Trainerfuchs der Auer. Pavel Dotchev brachte Joshua Schwirten. Und der wurde in der 86. Minute vom ebenfalls eingewechselten Maximilian Thiel schön in Szene gesetzt, guckte in seinem ersten Profispiel den Keeper aus und versenkte die Kugel überlegt im Netz. Das Erzgebirgsstadion stand Kopf. Aue schiebt sich nach drei Spielen mit sieben Punkten auf Tabellenplatz zwei.

