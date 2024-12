Nordische Kombination Jenny Nowak will auch im Weltcup glänzen Stand: 02.12.2024 21:29 Uhr

Die 22-Jährige erlebte einen überaus erfolgreichen Sommer und Herbst, holte Meistertitel und Sommer-Grand-Prix. Jetzt will Jenny Nowak auch bei dem am Wochenende beginnenden Weltcup in Lillehammer überzeugen.

Es läuft so richtig rund bei Kombiniererin Jenny Nowak. Die 22-Jährige vom SC Sohland gewann die Gesamtwertung im Sommer-Grand-Prix und holte sich im Oktober den Deutschen Meistertitel. Vor dem Start in den Weltcup ist der Optimismus entsprechend groß. "Die Vorbereitung lief richtig gut ohne Verletzungen und Krankheiten. Die Siege gaben sehr viel Selbstbewusstsein. Ich freue mich sehr, dass es nun endlich losgeht, es kribbelt. Alle sind top vorbereitet", erklärte Nowak im Interview mit SPORT IM OSTEN.

Großes Ziel - eine Medaille bei der Weltmeisterschaft

Warum es bisher so richtig gut läuft? Laut Nowak wurde das Training ein wenig umgestellt. "Wir haben mehr Intensität im Ausdauertraining, das hat mir sehr gut getan. Und wir arbeiten weiter am Sprungtraining." Das zahlte sich bereits beim Sommer-Grand-Prix aus, wo Nowak in allen Wettbewerben auf dem Podest stand. Und bei den Meisterschaften in Oberhof und Zella-Mehlis ließ die gebürtige Oberlausitzerin die große deutsche Rivalin Nathalie Armbruster knapp hinter sich.

Und welche Ziele hat Nowak für die am kommenden Wochenende beginnende Weltcup-Saison? In Lillehammer will sie so weitermachen wie im Sommer. Gute Sprünge und gute Läufe zeigen. "Aber der Winter ist schon was anderes. Aber ich gehe voll auf Angriff." Die starken Ergebnisse der Männer am vergangenen Wochenende taten ein Übriges und geben zusätzliche Motivation: "Das hat mich sehr gefreut für die Männer in Ruka. Wir haben jetzt auch Druck, wollen zeigen, dass sich die Arbeit im Sommer ausgezahlt hat." Und einen großen Wunsch für die gesamte Saison hat die 22-Jährige noch: "Es wäre toll, wenn ich mit einer Medaille von der WM nach Hause fahre."

Die Weltcups 2024/25

06.12./07.12. 2024: Lillehammer

20.12./21.12. 2024: Weltcup in Ramsau

18.01./19.01. 2025: Weltcup in Schonach

31.01.-02.02. 2025: Weltcup in Seefeld

07.02.-09.02. 2025: Weltcup in Otepää

27.02.-02.03. 2025: WM in Trondheim

16.03./16.03. 2025: Weltcup in Oslo

SpiO