Fußball | Regionalliga Jena verliert beim BFC Dynamo und schlittert in die Krise Stand: 25.08.2023 21:06 Uhr

Zwei Punkte nach fünf Spielen, Tabellenkeller! Carl Zeiss Jena hat den Fehlstart beim BFC Dynamo perfekt gemacht. Der Ton dürfte nach der dritten Niederlage in Folge rauer werden.

Carl Zeiss Jena steht weiter mit dem Rücken zur Wand. Der Vorjahreszweite verlor am Freitagabend (25.08.2023) den DDR-Oberliga-Klassiker gegen den BFC Dynamo. Im Sportforum sorgte Torjäger Rufat Dadashov mit zwei Toren beim 2:1-Sieg für den Knockout der Thüringer. Dabei führte Jena nach einer guten ersten halben Stunde sogar, kassierte aber binnen drei Minuten zwei Gegentore und brachte nach dem Wechsel kaum etwas Zustande. Damit bleibt Jena im Keller, der BFC Dynamo pirscht sich mit zehn Punkten aus fünf Spielen weiter nach oben.

Jena mit drei Wechseln in der Startelf

Carl Zeiss Jena musste verletzungsbedingt erneut rotieren: Torhüter Kevin Kunz (Platzwunde) konnte noch nicht mitmischen, stattdessen stand Jungspund Maximus Babke zwischen den Pfosten, den von einem Infekt geplagten Kapitän Bastian Striezel (Trainer Klingbeil: "Er ist leicht zusammengebrochen auf der Fahrt") ersetzte kurzfristig Joshua Endres. Dazu durfte Joel Richter für Ken Gipson ran.

Jena führt - dann schlägt Dadashov zu

Nach den drei Schlafwageneinlagen in der Defensive, die zu den drei Gegentreffern gegen Lok Leipzig (2:3) führten, besann sich Jena erst einmal auf die Verteidigung und ließ nur wenig zu. Allerdings ging auch nach vorn wenig. Das änderte sich in der 22. Minute. Nach einem Foulspiel an Elias Löder setzte Lukas Lämmel den Freistoß aus 17 Metern an die Latte. Wenig später nutzte Endres die zweite klare Chance zur Führung. Nach einem feinen Steckpass von Richter startete Endres durch, narrte Gegenspieler Steffen Eder und schob flach an Keeper Leon Bätge zum 1:0 (31.) ein.

Der Jubel verstummte rasch, weil Dadashov eiskalt zuschlug. Und das gleich doppelt. Erst traf er nach einer Flanke von Chris Reher per Kopf, dann mit einem satten Volleyschuss aus 17 Metern. Jena leistete bei beiden Treffern lediglich Begleitschutz. Beim 1:1 kam Jonathan Muiomo nicht in das Kopfballduell mit Dadashov, beim 2:1 legte Burim Halili beim Versuch zu klären direkt für Dadashov auf. Der Torjäger schloss reaktionsschnell und mit voller Überzeugung ab. Jena wackelte nach dem Rückstand, danach rettete sich der FCC aber mit dem knappen Rückstand in die Pause.

Rufat Dadashov schockte Jena mit einem Doppelpack vor der Pause.

BFC drängt auf das dritte Tor

Jena brauchte jetzt Mentalität und Biss, doch davon war die Klingbeil-Elf zu Beginn der zweiten Halbzeit weit entfernt. Der BFC bestimmte klar das Geschehen und hatte die dicke Chance zum 3:1. Nach einer Ecke köpfte Innenverteidiger David Kamm Al-Azzawe artistisch nur haarscharf am Tor vorbei (55.). Die Berliner blieben das gefährlichere Team, weil Jena offensiv kaum Gefährliches einfiel.

Zu umständlich und ohne Powerplay agierte die Klingbeil-Elf im Sportforum und musste bei Kontern auf der Hut sein. Die Gastgeber wirkten nach vorn deutlich gefährlicher und hielten die harmlosen Zeiss-Kicker vom eigenen Tor weg. In den letzten Minuten musste Jena auch noch in Unterzahl agieren, weil Eigengewächs Benjamin Zank 21 Minuten nach seiner Einwechslung Gelb-Rot sah. Jena erspielte sich nach dem Wechsel nicht eine echte Chance und geht schwierigen Zeiten entgegen.

sst