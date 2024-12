Fußball | Regionalliga HFC-Angreifer Akono am Knie operiert Stand: 09.12.2024 14:00 Uhr

Schon seit November klagte Cyrill Akono über anhaltende Kniebeschwerden. Nun hat sich der Angreifer des Halleschen FC einem operativen Eingriff unterzogen und hofft, im neuen Jahr wieder fit zu sein.

Der Hallesche FC wird im letzten Spiel des Jahres am Samstag (16 Uhr im SpiO-Liveticker) beim VFC Plauen auf Cyrill Akono verzichten müssen. Der Mittelstürmer wurde von Mannschaftsarzt Dr. Thomas Bartels kurzfristig am Knie operiert, teilten die Saalestädter am Montag (9. Dezember) mit. Nach Klubangaben plagten Akono bereits seit zwei Wochen anhaltende Beschwerden, er habe jedoch die zurückliegenden beiden Heimspiele nicht verpassen wollen.

Hoffnung auf Akono-Rückkehr gegen Erfurt

Die Verantwortlichen hoffen nun auf seine pünktliche Rückkehr zum Start ins neue Jahr, wenn Anfang Februar Rot-Weiß Erfurt im Leuna-Chemie-Stadion gastiert. Akono bestritt die zurückliegende Partie mit bandagiertem rechten Knie und war beim 0:1 gegen den Chemnitzer FC in der 63. Minute ausgewechselt worden. Der 24-jährige, der im Sommer von Drittligist SC Verl an die Saale gewechselt war, stand in der laufenden Saison in bis dato allen 22 Pflichtspielen für das Team von Trainer Mark Zimmermann auf dem Rasen. Wettbewerbsübergreifend erzielte der frühere U19-Nationalspieler dabei 9 Tore und gab vier Vorlagen.

SpiO/pm