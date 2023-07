Fußball | 3. Liga Hallescher FC trennt sich von Innenverteidiger Winkler Stand: 22.07.2023 10:51 Uhr

Der Hallesche FC hat einen weiteren Spieler verabschiedet. Innenverteidiger Alexander Winkler wird den Verein verlassen, der 31-Jähre hatte sich den Hallensern erst im Winter angeschlossen.

16 Abgänge verzeichnete der Hallesche FC in dieser Transferperiode bereits, nun verständigten sich auch Alexander Winkler und der Verein "im beiderseitigen Einverständnis" auf eine Vertragsauflösung, wie der Verein mitteilte. Die Zukunft des 31-Jähriges ist unklar, ein neuer Verein ist noch nicht bekannt.

Winterneuzugang geht

Ausreichend Drittligaerfahrung hatte Winkler zuvor beim 1. FC Kaiserslautern und in Unterhaching gesammelt, zur Rückrunde verpflichtete der HFC den Innenverteidiger für die eigenen Reihen. Acht weitere Einsätze für die Saalestädter kamen hinzu. Da Winkler die Reise ins Trainingslager nicht antrat, kündigte sich eine Trennung bereits an.

Personelle Engpässe kündigen sich nach dem Abgang allerdings nicht an. Tim-Justin Dietrich und Jordi Wegmann werden die Abwehr des HFC in der kommenden Saison verstärken. Ob die Defensive den anstehenden Aufgaben gewachsen ist, wird am Samstag (17 Uhr) gegen den polnischen Erstligisten Pogon Stettin auf den Prüfstand gestellt.

red/pm