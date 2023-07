Fußball | 3. Liga Hallescher FC holt "flexiblen" Stürmer Skenderovic von 1860 München Stand: 16.07.2023 10:51 Uhr

Pünktlich zum Start ins Trainingslager hat sich der Hallesche FC die Dienste von Meris Skenderovic gesichert. Der 25-Jährige stand zuletzt bei Drittliga-Konkurrent 1860 München unter Vertrag und soll dem HFC mehr Flexibilität in der Offensive verleihen.

Meris Skenderovic ist der elfte Neuzugang beim Halleschen FC. Wie der Drittligist am Sonntag (16. Juli) mitteilte, wechselt der 25-jährige Stürmer ablösefrei von 1860 München an die Saale. Über die Vertragsdauer machte der HFC keine Angaben.

Vertragsauflösung in München

Skenderovic wurde im Nachwuchs der TSG Hoffenheim ausgebildet, 2019 wechselte er leihweise für eine Saison zum FC Carl Zeiss Jena. Im Anschluss machte er mit 17 Toren für den 1. FC Schweinfurt in der Regionalliga Bayern die Münchner Löwen auf sich aufmerksam, konnte sich an der Grünwalder Straße aber nicht durchsetzen: In 27 Drittliga-Spielen gelangen ihm nur vier Treffer, lediglich zehnmal lief er in der Startelf auf. Sein Vertrag wurde in beidseitigem Einvernehmen am vergangenen Freitag aufgelöst.

In Halle hofft der 1,83 Meter große, 15-fache montenegrinische U-Nationalspieler nun auf mehr Spielzeit. Laut Sportchef Thomas Sobotzik entspricht Skenderovic "dem von uns gesuchten Profil eines flexiblen Stürmers, der in der Spitze alle drei Positionen bekleiden kann und dabei bereits seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt hat".

red/pm